Haluk Levent, konserde kaybolan çocuğun annesine ulaşmak için şarkı söyledi: Neredesin, annesi Ayşe Çetin neredesin? - Son Dakika
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Haluk Levent, konserde kaybolan çocuğun annesine ulaşmak için şarkı söyledi: Neredesin, annesi Ayşe Çetin neredesin?

26.10.2022 11:09

Ünlü sanatçı Haluk Levent, Adana'nın Ceyhan ilçesinde verdiği konserde kaybolan bir çocuğu sahneye çıkartarak, annesini bulmak için beste yapması büyük beğenisini topladı. Levent'in kaybolan Muhammet Ali'nin annesine seslenerek, "Neredesin, annesi Ayşe Çetin neredesin? Neredesin, neredesin? Muhammet Ali ağlıyor. Rahat ol, annen gelecek. Neredesin annesi sen neredesin, nasıl bıraktın bu çocuğu buraya? Bırakmadım diyorsun ama ağlıyor deminden beri burada" sözlerini kullanması dikkat çekti.

Başarılı şarkıcı Haluk Levent, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Cumhuriyet Meydanı'nda konser verdi. Konsere Ceyhan halkı yoğun ilgi gösterdi. Şarkıcı, konser sırasında kaybolan Muhammet Ali isimli bir çocuğu sahneye çıkartarak annesini bulmaya çalıştı.

KAYBOLAN ÇOCUĞUN ANNESİ İÇİN BESTE YAPTI

Levent, sahneye çıkardığı Muhammet Ali'nin annesini bulmak için beste yaptı. Yaptığı bestede, "Neredesin, annesi Ayşe Çetin neredesin. Neredesin, neredesin. Muhammet Ali ağlıyor. Rahat ol, annen gelecek. Neredesin annesi sen neredesin, nasıl bıraktın bu çocuğu buraya. Bırakmadım diyorsun ama ağlıyor deminden beri burada" sözlerini gitar ve bateri eşliğinde söyledi. Konsere gelen seyirciler ise ritme ayak uydurdu. Küçük çocuğun annesi ise kısa sürede bulunarak sahneye çıkartıldı.

Haluk Levent konserde kaybolan çocuğun annesine ulaşmak için beste yaptı
Kaynak: İHA
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Son Dakika Magazin Haluk Levent, konserde kaybolan çocuğun annesine ulaşmak için şarkı söyledi: Neredesin, annesi Ayşe Çetin neredesin? - Son Dakika

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SON DAKİKA: Haluk Levent, konserde kaybolan çocuğun annesine ulaşmak için şarkı söyledi: Neredesin, annesi Ayşe Çetin neredesin? - Son Dakika
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