Haluk Levent şimdi de elini, arabesk müziğin ünlü sesi Tüdanya'ya uzattı! Gırtlak kanseri sonucu sesini kaybetmişti - Son Dakika
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Haluk Levent şimdi de elini, arabesk müziğin ünlü sesi Tüdanya'ya uzattı! Gırtlak kanseri sonucu sesini kaybetmişti

24.02.2022 16:12

Seni Sevmeyen Ölsün şarkısıyla 90'ların başında fırtına gibi esen ve kanser sonucu sesini kaybeden şarkıcı Tüdanya'ya yardım elini Haluk Levent uzattı. Tüdanya'nın evini, "oturulmaz halde ve borç içinde" diye paylaşan Levent, 700 bin TL hedefli kampanya başlattıklarını duyurdu..

Şarkıcılığın yanı sıra kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Haluk Levent, bir süredir kanserle mücadele eden Tüdanya'nın daha iyi bir ortamda yaşaması için mücadele ediyor. Gırtlak kanseriyle savaşan Tüdanya'nın çok kötü durumda olduğunu söyleyen Levent, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak yardım istedi.

"EVİ OTURULMAZ HALDE VE BORÇ İÇİNDE"

Valilikten izi alarak bir yardım kampanyası düzenleyen Haluk Levent, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Tüdanya! Eski ses sanatçımız. En güzel zamanlarında gırtlak kanseri oldu. Sesini kaybetti, konuşamıyor. Evi oturulmaz halde ve borç içinde. Sağlığı için bir eve ihtiyacı var. Valilik onay verdi" ifadelerini kullandı.

2020 yılında kalp krizi geçiren 61 yaşındaki Tüdanya, uzun bir süredir gırtlak kanseriyle mücadele ediyor. Sesini kaybeden sanatçı, zor günler geçiriyor.

Haluk Levent, sesini kaybeden Tüdanya için yardım kampanyası başlattı: Evi oturulmaz halde
Haluk Levent, sesini kaybeden Tüdanya için yardım kampanyası başlattı: Evi oturulmaz halde
Haluk Levent, sesini kaybeden Tüdanya için yardım kampanyası başlattı: Evi oturulmaz halde
Haluk Levent şimdi de elini, arabesk müziğin ünlü sesi Tüdanya'ya uzattı! Gırtlak kanseri sonucu sesini kaybetmişti
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Son Dakika Magazin Haluk Levent şimdi de elini, arabesk müziğin ünlü sesi Tüdanya'ya uzattı! Gırtlak kanseri sonucu sesini kaybetmişti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Haluk Levent şimdi de elini, arabesk müziğin ünlü sesi Tüdanya'ya uzattı! Gırtlak kanseri sonucu sesini kaybetmişti - Son Dakika
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