Dondurucu soğukta Haluk Levent'ten yürekleri ısıtan hareket - Son Dakika
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Dondurucu soğukta Haluk Levent'ten yürekleri ısıtan hareket

04.02.2023 23:22

Dondurucu soğukta Haluk Levent'ten yürekleri ısıtan hareket Sahneye çağırdığı seyyar satıcıların tüm ürünleri satın aldı, seyircilerine dağıttı Kocaeli'nin önemli turizm merkezlerinden Kartepe, bu yıl ikincisi düzenlenen Karfest'e ev sahipliği yaptı.

Dondurucu soğukta Haluk Levent'ten yürekleri ısıtan hareket

Sahneye çağırdığı seyyar satıcıların tüm ürünleri satın aldı, seyircilerine dağıttı

KOCAELİ - Kocaeli'nin önemli turizm merkezlerinden Kartepe, bu yıl ikincisi düzenlenen Karfest'e ev sahipliği yaptı. Festivalde Haluk Levent ve Eypio gibi ünlü isimler sahne aldı. Yoğun kar yağışı altında, eksi 10 derece gerçekleşen konserde Haluk Levent, sahneye çağırdığı seyyar satıcının tüm ürünlerini alarak, seyircilere dağıttı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kartepe Belediyesi işbirliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen Karfest 2023, Kartepe Sisli Vadi'de gerçekleşti. Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar soluğu festivalde aldı. Haluk Levent ve Eypio konseri ile vatandaşlar doyasıya eğlendi. Festivalde vatandaşlara sucuk ekmek, çay ve helva ikram edildi.

Seyyar satıcıların bütün kağıt helvalarını aldı

Festivalde sahne alan Haluk Levent sahnenin Önünde kağıt helva satan seyyar satıcıları sahneye çağırarak bütün kağıt helvalarını aldı. 350 tane kağıt helva satın alan Haluk Levent, bütün helvaları soğuğa rağmen kendisini dinlemeye gelen vatandaşlara dağıttı. Haluk Levent'in bu hareketi seyirciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Şarkılarını seslendiren Eypio ve Haluk Levent, seyircilerden tam not aldı.

Kaynak: İHA
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Haluk Levent'ten dondurucu soğukta yürekleri ısıtan hareket! Seyyar satıcının tüm ürünlerini alarak seyirciye dağıttı Haluk Levent'ten dondurucu soğukta yürekleri ısıtan hareket! Seyyar satıcının tüm ürünlerini alarak seyirciye dağıttı İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı

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Son Dakika Magazin Dondurucu soğukta Haluk Levent'ten yürekleri ısıtan hareket - Son Dakika

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