Hamilelik heyecanı yaşayan Eda Ece, Aslı Enver\'den kurs almaya başladı

Buğrahan Tuncer ile nikah masasına oturan başarılı oyuncu Eda Ece, şimdilerde ilk bebeğine 6 aylık hamile. Kız bebeği bekleyen Ece, dün marka olduğu kozmetik markasının partisinde boy gösterdi. Büyüyen karnıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu, bu süreci yakın arkadaşı Aslı Enver ile geçirdiğini ve ondan kurs almaya başladığını söyledi.
Bebeğine verecekleri isme henüz karar veremediklerini belirten oyuncu, "Çocuk demek mutluluk demek… Yaz tatili dönüşü hamile olduğumu öğrendim. Bu yaz arabayla döndük, hayvanlarımız için daha rahat oluyor diye… Arabada beni yol tuttu ama sonra gerçekler ortaya çıkınca herhalde evlendiğim için çocuk çok sevdiğim için herkes bir yakıştırdı. Hiç garipseyen olmadı" dedi.
Eşinin 3 çocuk istemesiyle ilgili de konuşan Eda Ece, "Biz de üç kardeşiz. Kalabalık aileye alışkın… Bakalım sağlığımız, durumumuz her şey elverdiği sürece inşallah güzel bir durum olsun" ifadelerini kullandı.
Hamilelik sürecinde yakın zaman önce kızı Elay'ı kucağına alan Aslı Enver'den destek aldığını belirten Ece, sözlerine şöyle devam etti: "Şu an Aslı'dan kurs alıyorum… Çok yakın oturuyoruz kendisiyle… Eşlerimiz de arkadaş oldu. Onun bebeği de çok tatlı… Ondan kurs alıyorum… Bilen insan anlıyor…"
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