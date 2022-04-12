Hamilelik Pozları Olay Oldu - Son Dakika
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Hamilelik Pozları Olay Oldu

12.04.2022 17:10
Hamilelik Pozları Olay Oldu

Rapçi erkek arkadaşı ASAP Rocky ile ilk çocuğunu bekleyen şarkıcı Rihanna, Vogue'a özel pozlar verdi. Rihanna'nın üstsüz pozları sosyal medyayı salladı. İşte detaylar...

Barbadoslu şarkıcı Rihanna, son dönemde verdiği iddialı pozlarla gündemden düşmüyor.

Vogue için kamera karşısına geçen Rihanna, cüretkar pozlar verdi.

Şarkıcı bu karelerini, "Eğer yapacağım tek bir şey varsa, o da gülmek!" notuyla paylaştı.

"SADECE EĞLENDİK"

Hamilelik sürecinden bahseden Rihanna, "Ne zaman yumurtladığımı falan bilmiyorum. Sadece eğlendik. Sonra test yapınca hamile olduğumu fark ettim. Hiç vakit kaybetmeden erkek arkadaşıma testi gösterdim. Ertesi sabah doktorun muayenehanesindeydim ve yolculuğumuz başladı" ifadelerini kullandı.

"AŞIRI YORGUN OLUYORUM"

Sözlerini sürdüren Rihanna, "Bazen aşırı yorgun oluyorum. Buna alışkın değilim. Gecenin herhangi bir saatinde uyanık kalabiliyordum ama şu an bedenim her dakika bana 'şu an uyuman gerekiyor' diyor" şeklinde konuştu.

RİHANNA KİMDİR?

Rihanna, 20 Şubat 1988'de Barbados'ta dünyaya geldi. 9 Grammy ödülü sahibi Barbadoslu şarkıcı, şarkı yazarı, oyuncu ve iş kadınıdır. Saint Michael'da doğup Bridgetown'da büyüdü ve 2003'te albüm yapımcısı Evan Rogers'ın yönetiminde demo kasetler kaydederek müzik endüstrisine girdi. 2005'te ilk albümü Music of the Sun'ı ve sonraki yıl ikinci albümü A Girl like Me'yi piyasaya sürerek ünlendi.

Karayiplerin ilk ve tek milyarder kadını olan Rihanna, 2021 yılında Variety'nin hazırladığı Variety 500 "En Etkili 500 İş İnsanı" listesindedir.

"En Etkili 500 İş İnsanı" listesinde 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarından sonra beşinci kez yer aldı. Forbes'a (2021) göre Rihanna 1.7 milyar dolarlık servetiyle Dünyanın en zengin kadın şarkıcısıdır. Ayrıca Forbes'a göre Rihanna, Oprah Winfrey'den sonra gelen gösteri ve eğlence sektöründeki ikinci en zengin kadındır.

RİHANNA'NIN SEVGİLİSİ KİM?

Rihanna, rapçi ASAP Rocky ile birliktelik yaşıyor. 2021 yılının mayıs ayında ASAP Rocky, Rihanna'nın kendisi için 'doğru kişi' olduğunu kabullendiğinden beri hayatının 'çok daha güzel' olduğunu açıklamıştı.

Hamilelik Pozları Olay Oldu
Hamilelik Pozları Olay Oldu
Hamilelik Pozları Olay Oldu
Hamilelik Pozları Olay Oldu
Hamilelik Pozları Olay Oldu
Hamilelik Pozları Olay Oldu

YORUMLAR
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Kaynak: Snob Magazin

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