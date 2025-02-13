Başrollerinde Hande Erçel ve Barış Arduç'un yer aldığı Rüzgara Bırak filmi 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Netflix'te yayında olacak. Filmin çıkmasına saatler kala Hande Erçel'den kamera arkası pozları geldi.
Hande Erçel, ilk film projesi olan Rüzgara Bırak'ın kamera arkasında çekilmiş fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.
Erçel'in 'Aslı', Barış Arduç'un ise Ege karakterine hayat verdiği yapımdan fotoğrafları paylaştığı gönderiye "Aslı & Ege 'ye son 2 gün. Birazcık spoilerdan zarar gelmez dimi?" notunu düştü.
İşte merakla beklenen filmin kamera arkasından görüntüler...
Son Dakika › Magazin › Hande Erçel'den 'Rüzgara Bırak' pozları: Birazcık spoilerdan zarar gelmez - Son Dakika
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