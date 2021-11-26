Hande Erçel doğum günü pozlarını paylaştı, milyonlarca beğeni aldı

Son olarak FOX TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde başrol oynayan ve rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Hande Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Oyuncu, son olarak doğum gününde çekilen fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sundu.

PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞIYOR

Instagram2da 25,6 milyon takipçi sayısıyla adından söz ettiren Hande Erçel, 28 yaşına girdi. Çeşitli yerlerde doğum günü kutlamaları yapan Erçel, çektirdiği tüm pozları da Instagram hesabından paylaştı. Oyuncu, paylaşımında "Nasıl özel hissettiğimi sayfalarca anlatabilirim ama kısacık bir teşekkürüme tüm anlamları yükleyebilirsiniz bence. Siz iyi ki varsınız. Ve teşekkür ederim pudra kokulum" notunu yazdı. Erçel'in yorum yağan paylaşımı kısa sürede 2,9 milyondan fazla beğeni aldı.