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Hande Erçel doğum günü pozlarını paylaştı, milyonlarca beğeni aldı - Son Dakika

Hande Erçel doğum günü pozlarını paylaştı, milyonlarca beğeni aldı

26.11.2021 07:59

28 yaşına giren güzel oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabından doğum günü kutlamalarında çekilen fotoğraflarını paylaştı. Oyuncunun "Nasıl özel hissettiğimi sayfalarca anlatabilirim" notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede 3 milyona yakın beğeni aldı.

Son olarak FOX TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde başrol oynayan ve rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Hande Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Oyuncu, son olarak doğum gününde çekilen fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sundu.

PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞIYOR

Instagram2da 25,6 milyon takipçi sayısıyla adından söz ettiren Hande Erçel, 28 yaşına girdi. Çeşitli yerlerde doğum günü kutlamaları yapan Erçel, çektirdiği tüm pozları da Instagram hesabından paylaştı. Oyuncu, paylaşımında "Nasıl özel hissettiğimi sayfalarca anlatabilirim ama kısacık bir teşekkürüme tüm anlamları yükleyebilirsiniz bence. Siz iyi ki varsınız. Ve teşekkür ederim pudra kokulum" notunu yazdı. Erçel'in yorum yağan paylaşımı kısa sürede 2,9 milyondan fazla beğeni aldı.

Kerem Bürsin, Hande Erçel, Medya, Doğum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hande Erçel doğum günü pozlarını paylaştı, milyonlarca beğeni aldı - Son Dakika Magazin


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