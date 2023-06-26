Hande Erçel, yatırımları hakkında sorulan soruya cevap veremedi - Son Dakika
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Hande Erçel, yatırımları hakkında sorulan soruya cevap veremedi

26.06.2023 13:24

Oyuncu Hande Erçel, bir muhabirin yatırımları hakkında sorduğu soruya utancından cevap veremedi. Erçel'in gayrimenkul ve zeytinlik alarak kazancını değerlendirdiği iddia edilmişti.

Birçok projede yer alan ve kazancını gayrimenkul ve zeytinlik alarak değerlendirdiği ileri sürülen oyuncu Hande Erçel, ayaküstü sohbet ettiği bir muhabirin "Siz bu kadar yatırımı ne yapıyorsunuz, nereye yatırıyorsunuz?" sorusunu duyunca utancından en diyeceğini bilemedi. Şaşkınlığı yüzüne yansıyan oyuncu "Allah aşkına soruya bak" diyerek konuyu değiştirmeye çalıştı.

VERECEK CEVAP BULAMADI

Dizi ve film projelerinin yanı sıra reklam ve işbirlikleriyle gündeme gelen Hande Erçel'in bir anlaşmadan 1,5 milyon TL kazandığı, bununla da Kaz Dağları'ndan zeytinlik aldığı ileri sürülmüştü. Özel hayatı ve yatırımlarıyla ilgili konuşmayı tercih etmeyen güzel oyuncu, yüzü olduğu markanın etkinliğinde basın mensuplarıyla sohbet etti. Erçel, bir muhabirin "Siz bu kadar yatırımı ne yapıyorsunuz, nereye yatırıyorsunuz?" sorusuyla neye uğradığını şaşırdı. Konuyu kapatmaya çalışan oyuncu, "Aaa soruya bak! Allah aşkına soruya bak..." dedi. Oyuncu, muhabirin "Çok mu kötü oldu?" sorusuna da "Çok mu güzel oldu?" cevabını verdi.

Yatırımlarıyla ilgili soruda utanan Hande Erçel, cevap veremedi
Yatırımlarıyla ilgili soruda utanan Hande Erçel, cevap veremedi
Yatırımlarıyla ilgili soruda utanan Hande Erçel, cevap veremedi
Yatırımlarıyla ilgili soruda utanan Hande Erçel, cevap veremedi
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Hande Erçel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hande Erçel, yatırımları hakkında sorulan soruya cevap veremedi - Son Dakika


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