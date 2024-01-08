Kara para aklama suçundan tutuklu bulunan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kayyım yönetimindeki güzellik merkezlerinin franchise verilen Kağıthane'deki yeni şubesi yoğun katılımla açıldı. Açılış şarkısı ise Polat'ın şarkısı "Enerci" oldu.
5 Kasım'da kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan Polat çiftinin şirketlerinin yönetimi kayyıma geçmişti. Faaliyetlerine devam eden güzellik merkezlerinin Kağıthane'de yeni şubesi gösterişli törenle açılış yaptı.
Törene katılanlar Dilan Polat'ın şarkısı "Enerci" ile dans edip eğlendi. Şube yöneticisi ise markanın problemsiz devam ettiğini ve kaldığı yerden devam ettiğini söyledi.
Şubenin açılış törenine Engin Polat'ın Annesi Şükran Polat da katıldı. Öte yandan açılışa gelenler de Dilan Polat'a destek için geldiklerini ifade etti.
Son Dakika › Magazin › Hapisteki Dilan Polat'ın yeni şubesi açıldı! ''Enerci'' şarkısıyla dans edip eğlendiler - Son Dakika