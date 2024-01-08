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Hapisteki Dilan Polat'ın yeni şubesi açıldı! ''Enerci'' şarkısıyla dans edip eğlendiler - Son Dakika
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Hapisteki Dilan Polat'ın yeni şubesi açıldı! ''Enerci'' şarkısıyla dans edip eğlendiler

Kara apara aklama suçundan tutuklu bulunan Dilan Polat'ın güzellik merkezine kayyım yönetimindeki güzellik merkezlerinin franchise verilen Kağıthane'deki yeni şubesi açıldı. Törende Dilan Polat'ın şarkısı ''Enerci'' çaldı. Açılışa gelen kalabalık ise dikkatlerden kaçmadı.

08.01.2024 - 10:12,  Güncelleme: 10:56
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Kara para aklama suçundan tutuklu bulunan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kayyım yönetimindeki güzellik merkezlerinin franchise verilen Kağıthane'deki yeni şubesi yoğun katılımla açıldı. Açılış şarkısı ise Polat'ın şarkısı "Enerci" oldu.

GÖSTERİŞLİ TÖRENLE AÇILIŞ YAPTILAR

5 Kasım'da kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan Polat çiftinin şirketlerinin yönetimi kayyıma geçmişti. Faaliyetlerine devam eden güzellik merkezlerinin Kağıthane'de yeni şubesi gösterişli törenle açılış yaptı.

"ENERCİ" ŞARKISIYLA DANS ETTİLER

Törene katılanlar Dilan Polat'ın şarkısı "Enerci" ile dans edip eğlendi. Şube yöneticisi ise markanın problemsiz devam ettiğini ve kaldığı yerden devam ettiğini söyledi.

ŞÜKRAN POLAT DA KATILDI

Şubenin açılış törenine Engin Polat'ın Annesi Şükran Polat da katıldı. Öte yandan açılışa gelenler de Dilan Polat'a destek için geldiklerini ifade etti.

Dilan Polat'ın kayyım atanan güzellik merkezinin yeni şubesi açıldı! 'Enerci' şarkısıyla dans edip eğlendiler
Dilan Polat'ın kayyım atanan güzellik merkezinin yeni şubesi açıldı! 'Enerci' şarkısıyla dans edip eğlendiler
Dilan Polat'ın kayyım atanan güzellik merkezinin yeni şubesi açıldı! 'Enerci' şarkısıyla dans edip eğlendiler
Dilan Polat'ın kayyım atanan güzellik merkezinin yeni şubesi açıldı! 'Enerci' şarkısıyla dans edip eğlendiler
Dilan Polat'ın kayyım atanan güzellik merkezinin yeni şubesi açıldı! 'Enerci' şarkısıyla dans edip eğlendiler
Dilan Polat'ın kayyım atanan güzellik merkezinin yeni şubesi açıldı! 'Enerci' şarkısıyla dans edip eğlendiler
Hapisteki Dilan Polat\'ın yeni şubesi açıldı! \'\'Enerci\'\' şarkısıyla dans edip eğlendiler
YORUMLAR (3)
  • berkay göçen: ÇIKARCILAR HEPSİ ORDA.. Yanıtla 77 1
  • GÜVEN ERTÜRK: Resmen Devlet ile Dalga Geçiyorlar.. Yanıtla 72 3
  • Serkan Basar: yokkkk artık daha neler Yanıtla 62 3

Engin Polat, Dilan Polat, Kağıthane, Kara, Magazin, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hapisteki Dilan Polat'ın yeni şubesi açıldı! ''Enerci'' şarkısıyla dans edip eğlendiler - Son Dakika
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