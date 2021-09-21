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Harika Avcı'dan yıllar sonra ilk fotoğraf - Son Dakika

Harika Avcı'dan yıllar sonra ilk fotoğraf

21.09.2021 14:20
Harika Avcı'dan yıllar sonra ilk fotoğraf, System.String[]

Türk sineması ve sahnelerin en güzel isimlerinden Harika Avcı bıçak altına yattı.

Türk sineması ve sahnelerin en güzel isimlerinden Harika Avcı bıçak altına yattı.

Bir süredir gözlerden uzak olan sanatçının son fotoğrafı TV8'de yayınlanan "2. Sayfa" programında ekrana geldi.

Yaşadığı maddi krizler ve bunalım nedeniyle senelerdir sahnelerden uzak olan Harika Avcı radikal bir karar aldı.

Eski günlerine dönmek isteyen Avcı'nın ilk işi fazla kilolarından kurtulmak oldu. Bir hayli kilo olan ünlü isim bıçak altına yattı. O görüntüler ilk kez paylaşıldı. Avcı'nın sahnelere de geri döneceği gelen bilgiler arsında...

Harika Avcı'dan yıllar sonra ilk fotoğraf

Harika Avcı, geçen yıl her şeyini satıp Kartal'da bir pansiyon odasında yaşamaya başlamıştı. Avcı'nın pansiyon parasını Avustralya'da yaşayan bir fanı ödemişti. Ünlü sanatçı assolistlik yaptığı yıllarda, evinde sıkıldığı zaman ünlü otellerin kral dairesine gidip bir ay orada kalırdı.

ZORLUKLAR YAŞADIĞIM DOĞRUDUR AMA...

Bir döneme damga vuran, zamanının en önemli assolistlerinden Harika Avcı'nın maddi zorluk çektiği, borç batağında olduğu iddia edilmişti. Bir televizyon programına konuşan Harika Avcı'nın ev sahibi, ünlü oyuncunun kirasını bile ödeyemediğini, maddi ve manevi olarak çok sıkıntılı günler geçirdiğini söylemişti...

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan ünlü isim sıkıntı günler yaşadığını doğrulamıştı...

Basında konuşulanları üzülerek seyretmekteyim. Her insanın hayatında olabilecek geçmişten gelen problemlerden kaynaklı bir takım zorluklar yaşadığım doğrudur. Ancak bunlar çözülemeyecek problemler değil. Ancak şu anda takdir edersiniz ki; bu konular ile ilgili konuşmak istemiyorum. Hiçbir yerde zorla tutulmuyorum ve insiyatifim dışında hareket etmiyorum. Ben ezelden beri kendi sorunları ile kendi bildiğim yöntemlerle başa çıkmayı seven bir karaktere sahibim. Kısa zaman içerisinde problemleri çözülebilir hale getireceğimden eminim.

Rica ediyorum hayatım ile ilgili fikir sahibi olan ya da olmayan herkes, içine dahil olmadıkları konularla ilgili gıyabımda yorum yapmasın. Bu tür konularla ilgili anlayışınızı rica ederim. Basın mensuplarına ve kıymetli sevenlerime en güzel dileklerimle... İlginiz için çok çok teşekkür ederim.

Harika Avcı'dan yıllar sonra ilk fotoğraf

Harika Avcı, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Harika Avcı'dan yıllar sonra ilk fotoğraf - Son Dakika Magazin


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