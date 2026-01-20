Hasan Can Kaya, Hollywood yıldızı Jude Law karşılaştı, O da Nuri Bilge Ceylan hayranı çıktı - Son Dakika
Magazin

Hasan Can Kaya, Hollywood yıldızı Jude Law karşılaştı, O da Nuri Bilge Ceylan hayranı çıktı

Hasan Can Kaya, Hollywood yıldızı Jude Law karşılaştı, O da Nuri Bilge Ceylan hayranı çıktı
20.01.2026 20:07
Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, ABD tatili sırasında Hollywood yıldızı Jude Law ile karşılaştı. İkilinin buluşması, Law'ın Türk sinemasına ve özellikle yönetmen Nuri Bilge Ceylan'a olan hayranlığıyla dikkat çekti. Kaya, sosyal medya hesabından Jude Law ile çekilen fotoğrafını "Adam babamdan 5 yaş küçük, benden genç görünüyor" notuyla paylaştı ve Law'ın enerjisine hayran kaldığını belirtti.

ABD'de tatil yapan ünlü komedyen Hasan Can Kaya, Hollywood'un efsane isimlerinden Jude Law ile karşılaştı. İkilinin buluşmasına damga vuran detay ise Law'ın Türk sinemasına ve Nuri Bilge Ceylan'a olan derin hayranlığı oldu.

Sosyal medyanın ve talk-show dünyasının sevilen ismi Hasan Can Kaya, tatil için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde dünya yıldızı Jude Law ile karşılaştı. Tesadüfi buluşmayı ölümsüzleştiren Kaya, ünlü aktörle yaptığı sinema sohbetinin detaylarını takipçileriyle paylaştı.

"BABAMDAN 5 YAŞ KÜÇÜK AMA BENDEN GENÇ GÖRÜNÜYOR"

Hasan Can Kaya, 53 yaşındaki Jude Law ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından esprili bir notla yayınladı. Ünlü oyuncunun formuna dikkat çeken Kaya, "Adam babamdan 5 yaş küçük, benden genç görünüyor. Samimi, cool hem de sinefil" ifadelerini kullanarak Law'ın enerjisine hayran kaldığını belirtti.

NURİ BİLGE CEYLAN HAYRANI ÇIKTI

Görüşmenin en dikkat çekici noktası ise Jude Law'ın Türk sinemasına olan ilgisi oldu. Hasan Can Kaya, ünlü oyuncununTürk sinemasını yakından takip etiğini ve özellikle ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'a büyük bir hayranlık duyduğunu söylediğini belirtti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    sttes yoktur fatura derdi yoktur ondan genç gorunur 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
