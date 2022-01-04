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Hasan Can Kaya ilk kez konuştu, RTÜK'e verdi veriştirdi - Son Dakika

Hasan Can Kaya ilk kez konuştu, RTÜK'e verdi veriştirdi

04.01.2022 23:40

Konuşanlar gösterisiyle üne kavuşan Hasan Can Kaya, RTÜK'ün Exxen'e idari para cezası kesmesi hakkında ilk kez konuştu. Sessizliğini bozan ünlü komedyen, "Çok tutulan mizah işlerinde her seferinde sansür uygulanmıştır. Kemal Sunal'ın 'Eşoleşek' kelimesini sansürleyen bir kurum. Benim üzerimden izleyicilerimi, özellikle Z kuşağını eleştirdiler ona üzüldüm. Yoksa umurumda değil." açıklamalarında bulundu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programında kullanılan küfür ve argo ifadeler nedeniyle dijital içerik platformu Exxen'e idari para cezası ve katalogdan çıkarma müeyyidesi uyguladı. Bu gelişmeden sonra Hasan Can Kaya ilk kez eleştirilere yanıt verdi.

"KEMAL SUNAL'A BİLE SANSÜR UYGULAYAN BİR KURUM"

RTÜK'ün programıyla ilgili idari para cezası vermesinin sorulması üzerine ise, "Çok tutulan mizah işlerinde her seferinde sansür uygulanmıştır. Kemal Sunal'ın 'Eşoleşek' kelimesini sansürleyen bir kurum. Benim üzerimden izleyicilerimi, özellikle Z kuşağını eleştirdiler ona üzüldüm. Yoksa umurumda değil. Güldük eğlendik. Mizah, dili bozma yeridir" dedi.

"MUHAFAZAKAR KESİM BİLE BENİ İZLİYOR"

Sözlerini sürdüren Kaya, "Konuşanlar adlı programı muhafazakarlar da muhalifler de izliyorlar. Bunların hepsi bizim programda yan yana gülüp eğlenirler. Konuşanlar izleyicisi akıl sağlığı en olgun kesim bence. Kendiyle barışık insanlar kendiyle dalga geçer. Küfürle güldürüyor diyen adamlar hayatında kimseyi güldürmemiştir." ifadelerini kullandı.

Hasan Can Kaya ilk kez konuştu, RTÜK'e verdi veriştirdi
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Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Hasan Can Kaya, Para Cezası, Exxen, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

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