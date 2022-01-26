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Hava muhalefetinden dolayı Çorlu'da mahsur kalan Inna kara yoluyla ülkesine döndü - Son Dakika

Hava muhalefetinden dolayı Çorlu'da mahsur kalan Inna kara yoluyla ülkesine döndü

26.01.2022 15:47
Hava muhalefetinden dolayı Çorlu'da mahsur kalan Inna kara yoluyla ülkesine döndü

Yeni şarkısının promosyon çalışmaları için Romanya'dan Türkiye'ye gelmek için yola çıkan dünyaca ünlü şarkıcı ve söz yazarı Inna'nın uçağı, İstanbul'u felç eden kar fırtınası nedeniyle Çorlu'ya inmek zorunda kalmıştı.

Yeni şarkısının promosyon çalışmaları için Romanya'dan Türkiye'ye gelmek için yola çıkan dünyaca ünlü şarkıcı ve söz yazarı Inna'nın uçağı, İstanbul'u felç eden kar fırtınası nedeniyle Çorlu'ya inmek zorunda kalmıştı. Bir süre Çorlu'da konaklayan Inna şarkı tanıtımı programını iptal edip kara yoluyla ülkesine dönüş yaptı.

Yeni şarkısı 'Up'ın promosyon çalışmaları için Romanya'dan Türkiye'ye gelmek için yola çıkan şarkıcı Inna İstanbul'da yaşanan kar fırtınası nedeniyle uçağı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine iniş yaptı. Çorlu'da bir süre konaklayan dünyaca ünlü şarkıcı Inna şarkı tanıtımı programını iptal edip kara yoluyla ülkesine dönmek için yola çıktı. Bulgaristan'ın PCR testi isteğinin üzerine Edirne Özel Trakya Hastanesine giden ve PCR testini yaptıran Inna, hastane çalışanları ve hasta yakınlarıyla fotoğraf çektirdi.

Test sonucu negatif çıkan şarkıcı Inna, ülkesine gitmek için yola çıktı. - EDİRNE

Hava muhalefetinden dolayı Çorlu'da mahsur kalan Inna kara yoluyla ülkesine döndü
Hava muhalefetinden dolayı Çorlu'da mahsur kalan Inna kara yoluyla ülkesine döndü
Hava muhalefetinden dolayı Çorlu'da mahsur kalan Inna kara yoluyla ülkesine döndü
Hava muhalefetinden dolayı Çorlu'da mahsur kalan Inna kara yoluyla ülkesine döndü
Hava muhalefetinden dolayı Çorlu'da mahsur kalan Inna kara yoluyla ülkesine döndü

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Türkiye, Romanya, Çorlu, Inna, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Hava muhalefetinden dolayı Çorlu'da mahsur kalan Inna kara yoluyla ülkesine döndü - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Hava muhalefetinden dolayı Çorlu'da mahsur kalan Inna kara yoluyla ülkesine döndü - Son Dakika
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