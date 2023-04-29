Hazal Kaya kızıyla fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşarak eşi Ali Atay'a seslendi: Hangimizden bu gen? - Son Dakika
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Hazal Kaya kızıyla fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşarak eşi Ali Atay'a seslendi: Hangimizden bu gen?

29.04.2023 11:42

Güzel oyuncu Hazal Kaya, geçen ay dünyaya getirdiği kızı Süreyya Leyla ile fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Ünlü oyuncu "Böyle yüzünü kapatıp uyumak da ne ya? Hangimizden bu gen?" sözleriyle eşi Ali Atay'a seslendi.

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Hazal Kaya, 2019 yılında meslektaşı Ali Atay ile nikah masasına oturdu. Aynı yıl ilk bebeği Fikret Ali'yi dünyaya getiren Hazal Kaya, geçtiğimiz ay dade ikinci bebeğini kucağına aldı.

KIZIYLA FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Hamileliğinin son günlerinde depremzedelere yardım toplayan ve oradan da doğuma giden oyuncu, bebeğine Süreyya Leyla adını verdi. İkinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Hazal Kaya, kızının göğsünde uyuduğu anları Instagram hesabından paylaştı.

Güzel oyuncu Hazal Kaya kızıyla fotoğrafını paylaşıp eşine seslendi: Hangimizden bu gen?

"HANGİMİZDEN BU GEN?"

Güzel oyuncu yüzünü kapatıp uyuyan küçük kızıyla ilgili "Böyle yüzünü kapatıp uyumak da ne ya? Fiko da böyle yapardı. Hangimizden bu gen?" sözleriyle eşi Ali Atay'a gönderme yaptı.

Güzel oyuncu Hazal Kaya kızıyla fotoğrafını paylaşıp eşine seslendi: Hangimizden bu gen?
Güzel oyuncu Hazal Kaya kızıyla fotoğrafını paylaşıp eşine seslendi: Hangimizden bu gen?
Güzel oyuncu Hazal Kaya kızıyla fotoğrafını paylaşıp eşine seslendi: Hangimizden bu gen?
YORUMLAR (1)
  • mert çelik: ıkı kısının karma genı oldugunu bılmıyor galıba okulda ogrenmemısmı Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
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Hazal Kaya, Ali Atay, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hazal Kaya kızıyla fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşarak eşi Ali Atay'a seslendi: Hangimizden bu gen? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hazal Kaya kızıyla fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşarak eşi Ali Atay'a seslendi: Hangimizden bu gen? - Son Dakika
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