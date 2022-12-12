Aralarındaki yaş farkı tartışma konusuydu! Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü'nün ayrıldığı öne sürüldü - Son Dakika
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Aralarındaki yaş farkı tartışma konusuydu! Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü'nün ayrıldığı öne sürüldü

13.12.2022 00:02
Aralarındaki yaş farkı tartışma konusuydu! Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü'nün ayrıldığı öne sürüldü

Aralarındaki yaş farkıyla dikkat çeken Hazar Ergüçlü-Onur Ünlü çiftinden gelen haber magazin gündemine bomba gibi düştü. Ayrılığın arkasında fikir ayrılıklarının olduğu iddia edildi.

2018 yılından bu yana birlikte olan oyuncu Hazar Ergüçlü ile yönetmen Onur Ünlü'den gelen haber magazin gündeminin en üst sırasına oturdu. Ergüçlü ve Ünlü'nün ayrıldığı iddia edildi.

5 yıllık aşkı fikir ayrılığı bitirdi! Hazar Ergüçlü, yönetmen sevgilisi Onur Ünlü'den ayrıldı

FİKİR AYRILIĞI NEDENİYLE İLİŞKİYİ BİTİRDİLER

Aralarındaki 19 yaş farkını sorun etmediklerini her seferinde belirten çiftin ayrılık nedeni ise dikkat çekti. Ergüçlü ve Ünlü'nün fikir ayrılığı nedeniyle ayrıldığı öne sürüldü.

5 yıllık aşkı fikir ayrılığı bitirdi! Hazar Ergüçlü, yönetmen sevgilisi Onur Ünlü'den ayrıldı

"TRANSPARAN KIYAFETLER GİYMEM İÇİN ONUR BENİ YÜREKLENDİRİYOR"

Öte yandan Hazar Ergüçlü geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir açıklama yapmıştı. Sevgilisi Onur Ünlü'nün kıyafetleri konusunda ne düşündüğü sorulan Ergüçlü, "Beni aksine Onur yüreklendiriyor böyle transparan kıyafetleri giymem için. Ben bazen çekiniyorum 'Fazla mı açık acaba diyorum' o da 'Hayır bence giymelisin' diye beni yüreklendirdiği oluyor" ifadelerini kullanmıştı.

5 yıllık aşkı fikir ayrılığı bitirdi! Hazar Ergüçlü, yönetmen sevgilisi Onur Ünlü'den ayrıldı
Kaynak: Snob Magazin
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Son Dakika Magazin Aralarındaki yaş farkı tartışma konusuydu! Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü'nün ayrıldığı öne sürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aralarındaki yaş farkı tartışma konusuydu! Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü'nün ayrıldığı öne sürüldü - Son Dakika
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