Herkes onu albino sanıyordu! Pis Yedili'nin PC'sinin gerçek hali şaşırttı - Son Dakika
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Herkes onu albino sanıyordu! Pis Yedili'nin PC'sinin gerçek hali şaşırttı

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Bir döneme damga vuran Pis Yedili dizisinde “PC” lakaplı Peker Canaydın karakterini canlandıran Ahmet Yıldırım’ın gerçek görünümü, karakterinden oldukça farklı. İzleyicilerin yıllarca gerçekten albino olduğunu düşündüğü oyuncunun beyaz saç, kaş ve açık ten görünümüne yaklaşık 3 saat süren makyajla kavuştuğu belirtildi. Yıldırım’ın yaz aylarında bile uzun kollu kıyafetlerle kamera karşısına çıkmasının nedeni de ortaya çıktı.

Bir dönemin fenomen gençlik dizisi Pis Yedili'de albino karakter "PC"ye (Peker Canaydın) hayat veren oyuncu Ahmet Yıldırım'ın gerçek hali yıllar sonra yeniden gündem oldu. İzleyicilerin yıllarca gerçekten albino sandığı Yıldırım'ın aslında koyu renk saç ve kaşlara sahip olduğu, o ikonik görünüme ise saatler süren bir makyajla kavuştuğu ortaya çıktı.

ÜÇ SAATLİK MAKYAJLA HAZIRLANIYORMUŞ

Gani Müjde imzalı yapımda bilgisayar dehası olması nedeniyle arkadaşları tarafından "PC" lakabı takılan karaktere hayat veren Ahmet Yıldırım, bembeyaz saçları, kaşları ve açık teniyle ekranların en dikkat çeken figürlerinden biri olmuştu. Seyircilerin büyük bir kısmının gerçekten albino olduğuna inandığı Yıldırım'ın, normal yaşantısında esmer olduğu öğrenildi. Karakterin yaratılması için çekimler öncesinde oyuncuya uygulanan saç ve kaş beyazlatma işleminin ilk başlarda yaklaşık üç saat sürdüğü belirtildi.

Herkes onu albino sanıyordu! Pis Yedili'nin PC'sinin gerçek hali şaşırttı

YAZ AYLARINDA BİLE UZUN KOLLU GİYİYORDU

Karakterin ekrandaki inandırıcılığını artıran ve "albino" algısını güçlendiren detaylardan birinin arkasında da pratik bir televizyon hilesi yattığı anlaşıldı. Uygulanan yoğun beyazlatıcı makyajın yalnızca yüz ve boyun bölgesiyle sınırlı tutulması nedeniyle karakter, kollarındaki ten rengi farkının belli olmaması için yaz aylarında çekilen sahnelerde bile sürekli uzun kollu kıyafetlerle kamera karşısına geçti.

Herkes onu albino sanıyordu! Pis Yedili'nin PC'sinin gerçek hali şaşırttı

"KENDİ MAKYAJIMI YAPABİLECEK SEVİYEYE GELDİM"

Zamanla saatler süren makyaj süreci, set ekibinin bulduğu pratik çözümlerle hızlandırıldı. Makyaj koltuğunda geçen süreyi kısaltmak amacıyla beyaz peruk kullanımına geçilirken, oyuncu Ahmet Yıldırım yıllar süren bu rutini şu sözlerle anlattı: "Makyajım ilk başlarda 3 saat sürüyordu. Peruğa geçtikten sonra çok daha kısaldı. En son kendi makyajımı yapabilir seviyeye geldim." Yıllar sonra makyajsız, koyu saçlı fotoğraflarının sosyal medyada yeniden dolaşıma girmesiyle birlikte izleyicilerin zihnindeki bir televizyon gizemi daha çözülmüş oldu.

Ahmet Yıldırım, Pis Yedili, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Herkes onu albino sanıyordu! Pis Yedili'nin PC'sinin gerçek hali şaşırttı - Son Dakika

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