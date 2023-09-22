Hudutsuz Sevda dizisindeki kadına şiddet ve tecavüz sahneleriyle izleyicileri ayaklandırdı - Son Dakika

Hudutsuz Sevda dizisindeki kadına şiddet ve tecavüz sahneleriyle izleyicileri ayaklandırdı

Son Güncelleme: 22.09.2023 10:14

Dün akşam ilk bölümüyle ekrana gelen Hudutsuz Sevda dizisindeki kadına şiddet, tecavüz ve cinayet sahneleri izleyicileri ayaklandırdı. RTÜK'e çağrı yapan seyirciler, "Kadının kafasının defalarca taşa vurulmasına sessiz kalma" ifadelerini kullandı.

Deniz Can Aktaş, Miray Daner ve Biran Damla Yılmaz'ın başrolünü paylaştığı Hudutsuz Sevda dizisi dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Dizide kadına şiddet ve tecavüz sahneleri izleyicileri sinirlendirdi.

KADINA ŞİDDET, TECAVÜZ VE CİNAYET

Artvin'de çekilen dizide Esra Dermancıoğlu ve Biran Damla Yılmaz'ın şiveli konuşmaya çalışması hiç beğenilmedi. Dizide Biran Damla Yılmaz'ın oynadığı Yasemin, başı Tarık tarafından defalarca taşa vurularak öldürüldü. Tarık bir kadın da tecavüz etti. Dizide Deniz Can Aktaş'ın oynadığı Halil İbrahim de sevdiği kadın Yasemin'i öldüren Tarık'ın boğazını kesti.

Hudutsuz Sevda dizisindeki kadına şiddet ve tecavüz sahneleriyle izleyicileri ayaklandırdı

İZLEYİCİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Dizideki tecavüz, kadına şiddet ve cinayet sahneleri izleyicilerin tepkisini çekti. RTÜK'e seslenen birçok izleyici, "Şiddeti normalleştirmekten bıkmadınız mı?" derken oyuncuların bu rolleri kabul etmesi de tepki çekti.

Hudutsuz Sevda dizisindeki kadına şiddet ve tecavüz sahneleriyle izleyicileri ayaklandırdı

İşte dizi için yapılan bazı yorumlar...

Hudutsuz Sevda dizisindeki kadına şiddet ve tecavüz sahneleriyle izleyicileri ayaklandırdı
Hudutsuz Sevda dizisindeki kadına şiddet ve tecavüz sahneleriyle izleyicileri ayaklandırdı
Hudutsuz Sevda dizisindeki kadına şiddet ve tecavüz sahneleriyle izleyicileri ayaklandırdı
Hudutsuz Sevda dizisindeki kadına şiddet ve tecavüz sahneleriyle izleyicileri ayaklandırdı
Hudutsuz Sevda dizisindeki kadına şiddet ve tecavüz sahneleriyle izleyicileri ayaklandırdı
Hudutsuz Sevda dizisindeki kadına şiddet ve tecavüz sahneleriyle izleyicileri ayaklandırdı
Hudutsuz Sevda dizisindeki kadına şiddet ve tecavüz sahneleriyle izleyicileri ayaklandırdı
Hudutsuz Sevda dizisindeki kadına şiddet ve tecavüz sahneleriyle izleyicileri ayaklandırdı
Hudutsuz Sevda dizisindeki kadına şiddet ve tecavüz sahneleriyle izleyicileri ayaklandırdı
Hudutsuz Sevda dizisindeki kadına şiddet ve tecavüz sahneleriyle izleyicileri ayaklandırdı
Hudutsuz Sevda dizisindeki kadına şiddet ve tecavüz sahneleriyle izleyicileri ayaklandırdı

Hudutsuz Sevda, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hudutsuz Sevda dizisindeki kadına şiddet ve tecavüz sahneleriyle izleyicileri ayaklandırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hudutsuz Sevda dizisindeki kadına şiddet ve tecavüz sahneleriyle izleyicileri ayaklandırdı - Son Dakika
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