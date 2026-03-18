Hülya Avşar\'dan Hande Ataizi\'ne yanıt: Ne derse desin

Hülya Avşar'ın büyük umutlarla başlayan ancak 7. bölümde final kararı alınan "Aynı Yağmur Altında" dizisi, magazin dünyasında polemiklerin fitilini ateşledi. Meslektaşı Hande Ataizi'nin dizi için sarf ettiği "Berbat bir iş, o rolü asla oynamazdım" sözleri sorulunca Avşar kızı sessizliğini bozdu.

"HİÇ DİNLEMEDİM, HABERİM BİLE YOK"

Muhabirlerin Hande Ataizi'nin sert eleştirilerini hatırlatması üzerine Hülya Avşar, "Hiç dinlemedim bile, gerçekten haberim yok. Öyle mi demiş? Bilmiyorum. Ne derse desin!" şeklinde cevap verdi.

Reyting korkusu yaşayıp yaşamadığı sorulan Avşar, asıl üzüntüsünün kendi kariyeri değil, ekmek parası için çalışan teknik kadro olduğunu vurguladı: "Diziler çok emek verilen işler, bir sürü insan çalışıyor. Ben onlara çok üzülüyorum. Biz her zaman iş buluruz ama teknik ekip, set çalışanları bizim kadar kolay iş bulamıyor. Ben bir oyuncuyum. Hiç 'onun yüzünden, bunun yüzünden' demem. Kısmetimiz değilmiş. Başka işlere inşallah."

"SANKİ SADECE BİZİM DİZİMİZ BATMIŞ GİBİ..."

Dizisinin erken final yapmasıyla ilgili çıkan haberlere de sitem eden Avşar, "Bir sürü dizi batıyor yani, sadece bizimki değil. Ama sanki sadece bizimki batmış gibi çok konuşuldu. Konuşanlara da selam olsun buradan" diyerek eleştirileri yanıtladı.