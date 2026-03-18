Hülya Avşar'dan Hande Ataizi'ne yanıt: Ne derse desin
18.03.2026 23:25
Ünlü oyuncu Hülya Avşar, başrollerinden biri olduğu dizinin final kararı almasının ardından ilk kez konuştu. Dizinin erken final yapmasıyla ilgili çıkan haberlere sitem eden Avşar, ''Bir sürü dizi batıyor yani, sadece bizimki değil. Ama sanki sadece bizimki batmış gibi çok konuşuldu. Konuşanlara da selam olsun buradan'' dedi. Avşar kızı dizi için, ''Berbat'' yorumu yapan Hande Ataizi'ne de ''Ne derse desin'' sözleriyle cevap verdi.

Hülya Avşar'ın büyük umutlarla başlayan ancak 7. bölümde final kararı alınan "Aynı Yağmur Altında" dizisi, magazin dünyasında polemiklerin fitilini ateşledi. Meslektaşı Hande Ataizi'nin dizi için sarf ettiği "Berbat bir iş, o rolü asla oynamazdım" sözleri sorulunca Avşar kızı sessizliğini bozdu.

"HİÇ DİNLEMEDİM, HABERİM BİLE YOK"

Muhabirlerin Hande Ataizi'nin sert eleştirilerini hatırlatması üzerine Hülya Avşar, "Hiç dinlemedim bile, gerçekten haberim yok. Öyle mi demiş? Bilmiyorum. Ne derse desin!" şeklinde cevap verdi.

Reyting korkusu yaşayıp yaşamadığı sorulan Avşar, asıl üzüntüsünün kendi kariyeri değil, ekmek parası için çalışan teknik kadro olduğunu vurguladı: "Diziler çok emek verilen işler, bir sürü insan çalışıyor. Ben onlara çok üzülüyorum. Biz her zaman iş buluruz ama teknik ekip, set çalışanları bizim kadar kolay iş bulamıyor. Ben bir oyuncuyum. Hiç 'onun yüzünden, bunun yüzünden' demem. Kısmetimiz değilmiş. Başka işlere inşallah."

"SANKİ SADECE BİZİM DİZİMİZ BATMIŞ GİBİ..."

Dizisinin erken final yapmasıyla ilgili çıkan haberlere de sitem eden Avşar, "Bir sürü dizi batıyor yani, sadece bizimki değil. Ama sanki sadece bizimki batmış gibi çok konuşuldu. Konuşanlara da selam olsun buradan" diyerek eleştirileri yanıtladı.

NE OLMUŞTU?

Başrolleri arasında Hülya Avşar'ın da olduğu "Aynı Yağmur Altında", yayın hayatına iddialı bir giriş yapmış ancak beklenen reytinglere ulaşamayınca 7. bölümde ekranlara veda etme kararı almıştı. Bu kararın ardından Hande Ataizi'nin projeyi ve senaryoyu hedef alan açıklamaları ikili arasında gizli bir gerginliğe yol açmıştı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anne yoktu, baba uyuyordu 3 yaşındaki Tuğra 6’ncı kattan düştü Anne yoktu, baba uyuyordu! 3 yaşındaki Tuğra 6'ncı kattan düştü
İsrail ve ABD’ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler İsrail ve ABD'ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Komşuların kız isteme tartışmasında pompalı tüfekler konuştu Komşuların kız isteme tartışmasında pompalı tüfekler konuştu
Arap ülkesi kabusu yaşıyor 2 bini aşkın füze ve İHA’yla saldırdılar Arap ülkesi kabusu yaşıyor! 2 bini aşkın füze ve İHA'yla saldırdılar
Edirne’de feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı Edirne'de feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Savaşta 19. gün İran’ın Laricani intikamı kanlı oldu, İsrail ülkenin başkentine bomba yağdırdı Savaşta 19. gün! İran'ın Laricani intikamı kanlı oldu, İsrail ülkenin başkentine bomba yağdırdı

23:42
Katar, İranlı diplomatları istenmeyen adam ilan etti Ülkeden ayrılacaklar
Katar, İranlı diplomatları istenmeyen adam ilan etti! Ülkeden ayrılacaklar
23:25
İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği
İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği
22:57
Canlı anlatım: Liverpool penaltı kaçırdı
Canlı anlatım: Liverpool penaltı kaçırdı
21:48
Liverpool-Galatasaray maçının 11’leri belli oldu
Liverpool-Galatasaray maçının 11'leri belli oldu
21:04
FED, faizi sabit bıraktıa
FED, faizi sabit bıraktıa
20:59
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
20:42
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın
