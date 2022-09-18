Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu ve kızıyla aile fotoğrafını paylaştı! Zehra'nın güzelliği beğeni topladı - Son Dakika
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Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu ve kızıyla aile fotoğrafını paylaştı! Zehra'nın güzelliği beğeni topladı

18.09.2022 15:11

Hülya Avşar kızı Zehra Çilingiroğlu'nun arkadaşının düğününe katıldı. Eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızıyla fotoğrafını paylaşan Avşar Kızı'na beğeni yağarken, Zehra'nın son hali görenlerin ağzını açık bıraktı.

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu kızları Zehra Çilingiroğlu'nun yakın arkadaşının düğününde boy gösterdi. Zehra Çilingiroğlu'nun anne ve babasıyla verdiği poz sosyal medyaya damga vurdu.

"GARİP BİR DUYGU EYVAH"

Ünlü sanatçı, düğünde kızı ve eski eşi Kaya Çilingiroğlu'yla verdiği bu pozu Instagram'da paylaştı: "Kızımın çocukluk arkadaşı, yani benim de kızım Melis'in düğünü. Garip bir duygu. Eyvah!"

Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu ve kızıyla aile pozu verdi! Zehra'nın güzelliği mest etti

"HANGİMİZE BENZİYOR?"

Kaya Çilingiroğlu da eski eşi ve kızı ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşıp takipçilerine "Hangimize benziyor?" diye sordu.

Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu ve kızıyla aile pozu verdi! Zehra'nın güzelliği mest etti

ZEHRA GÜZELLİĞİYLE HAYRAN BIRAKTI

24 yaşındaki Zehra'nın her geçen gün daha da güzelleşmesi dikkatlerden kaçmadı. Düğün için yeşil bir elbise tercih eden Zehra, herkesin beğenisini topladı.

Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu ve kızıyla aile pozu verdi! Zehra'nın güzelliği mest etti
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Son Dakika Magazin Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu ve kızıyla aile fotoğrafını paylaştı! Zehra'nın güzelliği beğeni topladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu ve kızıyla aile fotoğrafını paylaştı! Zehra'nın güzelliği beğeni topladı - Son Dakika
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