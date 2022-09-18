Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu ve kızıyla aile fotoğrafını paylaştı! Zehra'nın güzelliği beğeni topladı

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu kızları Zehra Çilingiroğlu'nun yakın arkadaşının düğününde boy gösterdi. Zehra Çilingiroğlu'nun anne ve babasıyla verdiği poz sosyal medyaya damga vurdu.
Ünlü sanatçı, düğünde kızı ve eski eşi Kaya Çilingiroğlu'yla verdiği bu pozu Instagram'da paylaştı: "Kızımın çocukluk arkadaşı, yani benim de kızım Melis'in düğünü. Garip bir duygu. Eyvah!"
Kaya Çilingiroğlu da eski eşi ve kızı ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşıp takipçilerine "Hangimize benziyor?" diye sordu.
24 yaşındaki Zehra'nın her geçen gün daha da güzelleşmesi dikkatlerden kaçmadı. Düğün için yeşil bir elbise tercih eden Zehra, herkesin beğenisini topladı.
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