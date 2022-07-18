Videoda bir yandan oynayan bir yandan da kaldırımda yürüyen Avşar'ın renkli görüntüleri yer alıyor.

Hülya Avşar tatil için bulunduğu ilçede takipçilerine özel bir video paylaştı. Paylaşım büyük ilgi gördü. Hülya Avşar, Balıkesir Toplu Taşıma'ya ait bir minibüste çalan Ankara havası ile kaldırımda gönlünce oyun oynadı.

Kaynak: İHA

Hülya Avşar, Ankara, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Hülya Avşar, minibüste çalan Ankara havası eşliğinde oyun oynadı! O anların videosu büyük ilgi çekti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.