Hülya Avşar, sosyal medya hesabından Ayvalık ilçesinde Ankara havası ile oynadığı anları paylaştı.
Hülya Avşar tatil için bulunduğu ilçede takipçilerine özel bir video paylaştı. Paylaşım büyük ilgi gördü. Hülya Avşar, Balıkesir Toplu Taşıma'ya ait bir minibüste çalan Ankara havası ile kaldırımda gönlünce oyun oynadı.
Videoda bir yandan oynayan bir yandan da kaldırımda yürüyen Avşar'ın renkli görüntüleri yer alıyor.
Son Dakika › Magazin › Hülya Avşar, minibüste çalan Ankara havası eşliğinde oyun oynadı! O anların videosu büyük ilgi çekti - Son Dakika