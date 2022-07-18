Hülya Avşar, minibüste çalan Ankara havası eşliğinde oyun oynadı! O anların videosu büyük ilgi çekti - Son Dakika
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Hülya Avşar, minibüste çalan Ankara havası eşliğinde oyun oynadı! O anların videosu büyük ilgi çekti

18.07.2022 19:55

Oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, Ayvalık'ta devam eden tatili esnasında toplu taşıma minibüsünden çalan Ankara havası eşliğinde kaldırımda oynadı. Avşar'ın keyifli hallerinin yer aldığı video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Hülya Avşar, sosyal medya hesabından Ayvalık ilçesinde Ankara havası ile oynadığı anları paylaştı.

PAYLAŞIM BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Hülya Avşar tatil için bulunduğu ilçede takipçilerine özel bir video paylaştı. Paylaşım büyük ilgi gördü. Hülya Avşar, Balıkesir Toplu Taşıma'ya ait bir minibüste çalan Ankara havası ile kaldırımda gönlünce oyun oynadı.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Videoda bir yandan oynayan bir yandan da kaldırımda yürüyen Avşar'ın renkli görüntüleri yer alıyor.

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Kaynak: İHA

Hülya Avşar, Ankara, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hülya Avşar, minibüste çalan Ankara havası eşliğinde oyun oynadı! O anların videosu büyük ilgi çekti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hülya Avşar, minibüste çalan Ankara havası eşliğinde oyun oynadı! O anların videosu büyük ilgi çekti - Son Dakika
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