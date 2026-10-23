Yetenek Sizsiniz'in davulcu çocuğu Baha Bayırlı büyüdü: Klarnet bölümünden mezun oldu

Yayınlandığı döneme damga vuran Yetenek Sizsiniz yarışmasında henüz 4 yaşındayken sergilediği davul performansı, sempatik hareketleri ve tatlı diliyle hafızalara kazınan Baha Bayırlı’nın son hali ortaya çıktı. Jüri üyesi Hülya Avşar’ın stüdyoda kucağına alarak sevgi gösterisinde bulunduğu minik Baha, şimdilerde üniversiteye hazırlanan genç bir müzisyen oldu.

GÜZEL SANATLAR LİSESİNİ BİTİRDİ

Yarışmada yarı finale kadar yükselerek performansıyla geniş bir hayran kitlesi edinen Baha Bayırlı, eğitim hayatını da müzik üzerine şekillendirdi. Güzel Sanatlar Lisesi Klarnet Bölümü’nden mezun olan Bayırlı, üniversite sınavlarına ve yetenek sınavlarına hazırlanmaya başladı.

ÇOK SAYIDA ENSTRÜMAN ÇALIYOR

Davul performansının yanı sıra birden fazla enstrüman çalabilen genç yeteneğin son görüntülerinde yine davul başındaki çalışmaları dikkat çekti. Bayırlı’nın çocukluk yıllarındaki sevimli halini hatırlayanlar, yetişkinliğe adım atan genç yetenek için "Hiç değişmemiş", "Çok büyümüş" ve "Müzikten kopmamış" değerlendirmelerinde bulundu.

İşte Baha Bayırlı'nın son hali;