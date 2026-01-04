Hülya Avşar yeni rolü için tesettüre girdi: Çok konforlu - Son Dakika
Hülya Avşar yeni rolü için tesettüre girdi: Çok konforlu

04.01.2026 22:07
Ünlü oyuncu Hülya Avşar, yeni dizi projesindeki rolü için ilk kez tesettüre girdi. Avşar, "Aynı Yağmur Altında" dizisinde tesettürlü Fazilet Aydın karakterini canlandıracak. Bu deneyimin kendisi için farklı ve özel olduğunu dile getiren Avşar, tesettürün düşündüğünden çok daha konforlu olduğunu belirtti.

Usta oyuncu Hülya Avşar, yeni dizi projesindeki rolü için ilk kez tesettüre girdi. Rolü kapsamında başörtüsü takan Avşar, bu deneyimin kendisi için farklı olduğunu belirterek, tesettürün düşündüğünden çok daha konforlu olduğunu ifade etti.

Yeni dizisi "Aynı Yağmur Altında"da tesettürlü Fazilet Aydın karakterini canlandıracak olan Hülya Avşar, rolü gereği daha önce hiç deneyimlemediği bir görünümle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, bu deneyimin kendisi için farklı ve özel olduğunu dile getirdi.

"HAYATIMDA İLK KEZ DENEDİM"

Rolüyle ilgili verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulunan Avşar, başörtüsü deneyimini şu sözlerle anlattı: "Hiç oynamamıştım, hayatımda da deneyimlememiştim. Ama açıkçası çok konforlu bir şey olduğunu düşünüyorum."

Başörtülü halinin kendisine yakıştığını da belirten Avşar, karakterle kurduğu bağın rolüne olumlu yansıdığını ifade etti.

YENİ İMAJI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Hülya Avşar'ın setten paylaşılan görüntüleri ve açıklamaları, kısa sürede sosyal medyada çok sayıda yorum aldı. Kullanıcıların bir kısmı Avşar'ın yeni imajını beğenirken, deneyimini açık sözlülükle anlatmasını da dikkat çekici buldu.

Hülya Avşar'ın, "Aynı Yağmur Altında" dizisindeki performansı ve tesettürlü karakteriyle nasıl bir etki yaratacağı şimdiden merak konusu oldu.

"Aynı Yağmur Altında", A TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak bir drama dizisi olarak planlanıyor. Dizinin çekimleri başlangıçta Londra'da gerçekleştirildi; çekimlerin devamı İstanbul'da yapılacak.

Dizinin hikâyesi, insan hakları mücadelesine adanmış Rosa'nın Londra'daki bir protestoda hayatının değişmesiyle başlıyor. Rosa, bu süreçte karşılaştığı Ali ile İstanbul'da yolları yeniden kesişince kendisini zorlayıcı bir aşk ve dramın içinde buluyor.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Projede Hülya Avşar'ın yanı sıra çok sayıda tanınmış isim yer alıyor. Dizinin kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Nilsu Berfin Aktaş

Burak Tozkoparan

Fikret Kuşkan

Taro Emir Tekin

Bahar Şahin

Levent Ülgen

Deniz Uğur

Erkan Can

Mine Çayıroğlu

Sarp Bozkurt

Türkü Turan

Hikâye yoğun duygusal temalar ve dramatik dönüşümlerle sürerken, Avşar'ın tesettürlü karakteri Fazilet Aydın da dizide önemli bir yer tutuyor. İzleyiciler, projenin ATV ekranlarındaki yayın tarihini merakla bekliyor.

