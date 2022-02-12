Hülya Koçyiğit'in Konuğu Yalçın Dümer Oldu

Çocuk yaşta oyunculukla tanıştığını söyleyen Yalçın Dümer "Rüyalarım gerçek oldu. Siz Ediz Hun'la film çektiğinizde tesadüfen film setine denk gelmiştik. Anneme oyuncu olacağımı o gün söylemiştim" diyerek babası Ekrem Dümer'in oyunculuk konusunda kendisini desteklemediğini belirtti. Dümer " Babamın çok zor şartlarda bir tiyatro ömrü olduğu için aynı şartları benim de yaşamamı istemedi. Şehir Tiyatrosu'nda ben rüştümü ispat edene kadar benimle konuşmadı. Bir sene konuşmadı benimle" dedi.

Babası Ekrem Dümer'in yaşadığı endişeleri de paylaşan Yalçın Dümer "Ekrem Dümer'in oğlu olarak tanımlanmamı istemedi. Ben rüştümü ispat edince bana 'Ben babamdan ileri, oğlum benden ileri' dedi. Takdirini kazandım ve helallik alarak gitti. Benimle hiç filmlerde çalışmak istemedi. Bir kere oynadı ama ben çok rica ettim. Aynı karede beraber olduk" dedi.

Kariyeri boyunca usta yönetmenler ve oyuncularla çalıştığını ifade eden on tane üniversite bitirmiş gibi hissettiğini söyledi. "Hakan Ural programında Ferdi Özbeğen'e çok benziyorsun. Ferdi Özbeğen'i oynarsan sen oynarsın dedi. Çok isterim, şeref duyarım. Bir hayalim de Tarık Akan'ın hayatı filme çekilirse onu oynamak isterim. ya da o filmde olmak isterim hiç önemli değil" diyen Yalçın Dümer sinemaya çok aç olduğunu söyledi.

Dümer sektöre dönmek istediğini "Maddi olarak değil ama sinema olarak çok açım. Allah'a çok şükür her şeyim var. Ama güzel bir eserle, güzel bir projeyle devam etmek istiyorum. Çok ara verdim. Bu tecrübeye sahibim ve kendime bu konuda çok güveniyorum. Başka bir şekilde algılamasınlar. Sakın bir serzenişte bir şikayette bulunuyorum zannedilmesin. Bu kadar çok dizi, bu kadar çok proje yapılıyor. Bir kere insanların aklına gelmem. İş aramıyorum, işe ihtiyacım yok. Ama neden kendi mesleğimi yapamıyorum? Ne yaptım ben? Yeni yönetmenler bizim gibi eski oyuncuları pek istemiyorlar. Bizim pek kaba tabiri de olacak izleyicilerden özür dilerim bilen şoför gibi görüyorlar. Çok biliyorlar. Benim hegemonyamı kırar diye düşünüyor olabilirler. Yanılıyorlar. Bizim için yönetmen çok önemlidir. Bizim kadar yönetmene saygılı davranan bir nesil var mı?" diyerek açıkladı.

Yalçın Dümer kimdir?

Oyuncu Ekrem Dümer'in oğlu olan Yalçın Dümer, 1965 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kabataş Erkek Lisesinden mezun oldu. Konservatuvar öğrencisiyken babasından izin giderek Şehir Tiyatrolarına girdi. 1986 yılında yönetmenliğini Başar Sabuncu'nun yaptığı "Asılacak Kadın" adlı Sinema filminde Müjde Ar ile birlikte oynadığı rolle tanındı. 1994 yılında senaryosunu Emine Şenliklioğlu'nun yazdığı, "Bize Nasıl Kıydınız" adlı sinema filminde Fatma Belgen ile birlikte rol aldı. Sinema, televizyon oyunculuğu ardından, sunuculuk kariyerine adım attı. İlk olarak "İşte Müzik, İşte Eğlence"adlı programı sundu. Ebru Cündübeyoğlu ile birlikte önce "Çalar Saat", ardından da "Sabah Şekerleri" adlı programları sundular. Yalçın Dümer, daha sonra Kanal D'de "Televole" programını sundu. 1998 yılında "Yaşama Hakkı" adlı sinema filminde Filiz Taçbaş, Erol Taş, Fikret Hakan ile başrolleri paylaştı. İlk evliliğini tiyatro sanatçısı Defne Halman ile yapan Yalçın Dümer, 1993 yılında sinema oyuncusu Serpil Çakmaklı ile evlendi. 27 Mayıs 1995 tarihinde boşandı. Bu evlilikten Merve, adında bir kızı var. Ağustos 1998 yılında şarkıcı Esra Balamir ile evlendi. İkili, 1999 yılında boşandı.