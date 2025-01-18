Son olarak Yargı dizisinde Metin Kaya karakterine hayat veren ünlü oyuncu Hüseyin Avni Danyal, annesi Aysel Danyal'ın vefatıyla sarsıldı. Danyal, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
'Ferhunde Hanımlar, 'Kurşun Yarası', 'Çemberimde Gül Oya', 'Hatırla Sevgili', 'Vatanım Sensin', 'Yargı' gibi çok sayıda yapımda yer alan usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal, annesi Aysel Danyal'ın hayatını kaybettiğini sosyal medyadan duyurdu.
Acı haberi 'Annem Aysel Danyal'ı sonsuzluğu uğurladık. Cenazesi 18 Ocak Cumartesi günü Karşıyaka Mezarlığı Camisi'nden ikindi namazına müteakip Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecektir' notuyla paylaşan ünlü oyuncuya sanat dünyasından ve sevenlerinden taziye mesajları geldi.
Hüseyin Avni Danyal'ın eşi Özgen Kılıçarslan Danyal, acı haberi sosyal medyadan duyurdu. Danyal, kayınvalidesi Aysel Danyal ile bir fotoğrafı 'Güzel kalplim, yolun açık, toprağın bol olsun anneciğim' mesajıyla paylaştı.
Son Dakika › Magazin › Hüseyin Avni Danyal'ın acı günü! Ünlü oyuncunun annesi hayatını kaybetti - Son Dakika
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