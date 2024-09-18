İbrahim Tatlıses'e uçakta olay çıkaran kızını sordular, verdiği tepki bomba - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses'e uçakta olay çıkaran kızını sordular, verdiği tepki bomba

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İbrahim Tatlıses uçakta olay yaratan ve kara listeye alınan kendisi gibi şarkıcı kızı Dilan Çıtak hakkında soruyu duyunca ağzına fermuar çekti.

18.09.2024 17:39  Güncelleme: 17:48
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Geçtiğimiz aylarda babası İbrahim Tatlıses'in Bodrum'daki evini basıp, babasına da kumanda fırlattı iddia edilen Dilan Çıtak, önceki gün Bodrum'dan İstanbul'a hareket eden yolcu uçağında olay çıkardı. Uçak, İstanbul hava sahasına yaklaştığı sırada Dilan Çıtak Tatlıses'e ait olduğu öğrenilen kedi miyavlamaya başladı. Bunun üzerine Tatlıses, kediyi pusetten çıkarıp kucağına aldı.

ÜZERİNE YÜRÜYÜP TEHDİT ETTİ

Uçağın İstanbul Havalimanı'na iniş için alçaldığı sırada kabin memuru, Tatlıses'i kediyi pusete koyması konusunda uyardı. Ancak ikili arasında tartışma çıktı. Ünlü şarkıcının sosyal medyaya düşen görüntülerinde kabin memurunun üzerine yürüdüğü, hatta tehdit ettiği görüldü. Olay nedeniyle pilot, uçağa polis ekiplerini çağırdı. Kabin memuru, kendisine saldıran Dilan Çıtak Tatlıses'ten şikayetçi oldu.

TATLISES'E SORULDU, HAREKETİ BOMBA

Magazin gündemindeki olay, bugün bir basın toplantısında konuşan İbrahim Tatlıses'e soruldu. Aramızda Kalması'nın görüntülerine göre; kızının kavgasının sorulması üzerine Tatlıses, önce 'susma işareti' yaptı sonra da konuyla ilgili konuşmak istemedi.

İbrahim Tatlıses\'e uçakta olay çıkaran kızını sordular, verdiği tepki bomba

İbrahim Tatlıses, Dilan Çıtak, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin İbrahim Tatlıses'e uçakta olay çıkaran kızını sordular, verdiği tepki bomba - Son Dakika

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SON DAKİKA: İbrahim Tatlıses'e uçakta olay çıkaran kızını sordular, verdiği tepki bomba - Son Dakika
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