İbrahim Tatlıses'in asıl memleketi duyanları şaşkına çeviriyor! Meğer Urfalı değilmiş - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses'in asıl memleketi duyanları şaşkına çeviriyor! Meğer Urfalı değilmiş

İbrahim Tatlıses\'in asıl memleketi duyanları şaşkına çeviriyor! Meğer Urfalı değilmiş
05.08.2025 10:00
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Yıllardır Şanlıurfalı olarak bilinen imparator İbrahim Tatlıses'in aslında babası Arap, annesi ise Kürt kökenli. Okula hiç gitmeyen Tatlıses, çocuk yaşta inşaatlarda çalıştı. Soğuk demir ustası olarak türkü söylerken bir gün Adanalı bir sinemacının dikkatini çekti. Bu tesadüf, sahneye giden yolun kapısını araladı.

Müzik dünyasının "İmparator"u olarak bilinen İbrahim Tatlıses'in etnik kökeniyle ilgili detaylar yeniden gündeme geldi. Şanlıurfa doğumlu olan ünlü sanatçının geçmişine dair yaptığı açıklamalar, yıllardır halk arasında doğru bilinen pek çok şeyi tersine çevirdi.

1952 yılında Şanlıurfa'da dünyaya gelen İbrahim Tatlıses, yedi çocuklu ailenin en büyüğüydü. Annesi Kürt, babası ise Arap kökenliydi. Babası Ahmet Tatlı cezaevindeyken dünyaya gelen Tatlıses, çocuk yaşlarda zorlu bir yaşamla tanıştı. Okula hiç gitmedi; bu konuyla ilgili yıllar sonra verdiği bir röportajda "Urfa'da sanki Oxford vardı da biz mi gitmedik?" diyerek sistemin adaletsizliğine dikkat çekmişti.

Geçimini sağlamak için henüz çocukken su sattı, çığırtkanlık yaptı. Ardından inşaatlarda soğuk demir ustalığı yaparken bir gün türküler söylemesi, hayatını değiştirecek bir dönüm noktası oldu.

İNŞAATTAN SAHNEYE UZANAN YOL

Tatlıses, Adana'da türkü söylerken bir sinemacı tarafından keşfedildi. Önce Adana'da sahne aldı, ardından Ankara'ya geçerek gazinolarda ve pavyonlarda adım adım tanındı. 1974 yılında Ankara'daki Kınalı Pavyon'da seslendirdiği "Ayağında Kundura" adlı eser, onun dönüm noktası oldu. Bu şarkı sayesinde önce Ankara Radyosu'na çıktı, ardından yılbaşı gecesi ekranlara konuk oldu. Kısa sürede tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline geldi. İstanbul'a taşınmasıyla birlikte ise sahne kariyeri hızla yükseldi. Burada müzisyen Yılmaz Tatlıses'le tanıştı ve onun soyadını aldı.

İbrahim Tatlıses, etnik kimliğiyle ilgili zaman zaman farklı açıklamalarda bulundu. Kanal D'de katıldığı bir programda "Babam Arap, anam Kürt, ben ise Türk'üm." diyerek kendini tanımlarken, 2005 yılında Erbil'de verdiği bir konserde "Babam Türk, annem Kürt, ben Türk oğlu Türk'üm. Size Türkiye'den selam getirdim." sözleriyle dinleyicileri selamlamıştı.

Bu sözleri, hem kökeniyle hem de duruşuyla halkın her kesiminden biri olarak kabul edilen Tatlıses'in yıllardır neden bu kadar geniş kitlelere hitap edebildiğini de bir kez daha gösteriyor.

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Son Dakika Magazin İbrahim Tatlıses'in asıl memleketi duyanları şaşkına çeviriyor! Meğer Urfalı değilmiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • myaman03:
    Habere bak sanki bilim adamı lütfen gazeteci arkadaşlar gereksiz işlerle uğraşmayın. 46 2 Yanıtla
  • Necati Sarıdağ:
    Ne dediğini bilmeyen kişiyi niçin haber yaparsınız? Bana ne nerede doğmuş. ölmüş. ölçüsüz kişi 16 2 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Bunun diplomasının olmadığını biliyorduk ta... Memleket konusunda sahtekar olduğunu bilmiyorduk... 9 2 Yanıtla
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