İbrahim Tatlıses'in kızının "Babalar Günü" paylaşımına kimse anlam veremedi - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses'in kızının "Babalar Günü" paylaşımına kimse anlam veremedi

İbrahim Tatlıses\'in kızının "Babalar Günü" paylaşımına kimse anlam veremedi
22.06.2026 10:06
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İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Ada, Babalar Günü münasebetiyle sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Babasıyla fotoğrafını paylaşan Elif Ada, "Meyvesi olmasa da gölgesi yeter. İyi ki varsın babam" notunu düştü. Paylaşımı gören herkes "Meyvesi olmasa da" kısmına takıldı.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden dünyaya gelen en küçük kızı Elif Ada, Babalar Günü için sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı yayınladı. Babasıyla çekildiği bir fotoğrafı paylaşan Elif Ada'nın yazdığı not, kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düştü. Genç kızın kullandığı "Meyvesi olmasa da" ifadesi, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı ve tartışma yarattı.

İbrahim Tatlıses'in kızının

"MEYVESİ OLMASA DA..."

Babalar Günü vesilesiyle babası İbrahim Tatlıses ile olan bir karesini takipçilerinin beğenisine sunan Elif Ada, paylaşımının altına şu dikkat çeken notu düştü: "Meyvesi olmasa da gölgesi yeter. İyi ki varsın babam."

İbrahim Tatlıses'in kızının

NEDEN ÖYLE BİR İFADE KULLANDI? 

Paylaşımı gören yüzlerce kullanıcı, cümlenin özellikle "Meyvesi olmasa da" kısmına takıldı. Sosyal medya kullanıcıları ve magazin takipçileri bu sözün ardında bir ima olup olmadığını sorgulamaya başladı.

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Son Dakika Magazin İbrahim Tatlıses'in kızının 'Babalar Günü' paylaşımına kimse anlam veremedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İbrahim Tatlıses'in kızının "Babalar Günü" paylaşımına kimse anlam veremedi - Son Dakika
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