Icardi önce paylaştı, sonra eleştirenlere patladı: Sadece aptallar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Icardi önce paylaştı, sonra eleştirenlere patladı: Sadece aptallar

Icardi önce paylaştı, sonra eleştirenlere patladı: Sadece aptallar
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Arjantinli yıldız, fiziği üzerinden yapılan yorumlara yapay zekâ ile hazırladığı bir kare ve sert sözlerle yanıt verdi.

Galatasaray'da geçirdiği başarılı 4 sezonun ardından sarı-kırmızılı ekipten ayrılan Mauro Icardi, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Yeni takımının neresi olacağı merak edilen Arjantinli golcü, bu kez futbol geleceğinden çok yaptığı açıklamayla konuşuldu. Icardi, kendisi hakkında yapılan fiziksel eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Icardi önce paylaştı, sonra eleştirenlere patladı: Sadece aptallar

Yıldız futbolcu, yapay zekâ ile kendisine kilo aldırılmış bir görüntüyü paylaşarak eleştirilere gönderme yaptı.Paylaşımında, "Beni eleştirenler sadece aptallar" ifadelerini kullanan Icardi, dikkat çeken bir çıkış yaptı.

Icardi önce paylaştı, sonra eleştirenlere patladı: Sadece aptallar

Galatasaray'dan ayrılığının ardından kariyerine nerede devam edeceği merak edilen Arjantinli oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede ilgi gördü.

Sosyal Medya, Sosyal Medya, Mauro Icardi, Galatasaray, Magazin, Futbol, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Magazin Icardi önce paylaştı, sonra eleştirenlere patladı: Sadece aptallar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyükçekmece’de daireden akan su alt kattaki eve sızdı: 3 aydır çekpasla temizliyoruz Büyükçekmece'de daireden akan su alt kattaki eve sızdı: 3 aydır çekpasla temizliyoruz
Sosyal medya kavgasında barışma tuzağı: 19 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı Sosyal medya kavgasında barışma tuzağı: 19 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı
Galatasaray Kulübü, RAMS Park’ın kapasitesinde artırıma gidiyor Galatasaray Kulübü, RAMS Park'ın kapasitesinde artırıma gidiyor
Bennu Gerede hakkında “Müstehcenlik” soruşturması başlatıldı Bennu Gerede hakkında “Müstehcenlik” soruşturması başlatıldı
Ahmet Çakar, ’’Alacaksan böylelerini al’’ deyip Dursun Özbek’e 2 yıldız ismi önerdi Ahmet Çakar, ''Alacaksan böylelerini al'' deyip Dursun Özbek'e 2 yıldız ismi önerdi
Menteşe’de istifa eden imamın “çöp evi“ belediye tarafından temizlendi Menteşe'de istifa eden imamın "çöp evi" belediye tarafından temizlendi

15:24
Bir zamanlar paha biçilemiyordu şimdi 10. Lig ekibinde antrenmana çıkıyor
Bir zamanlar paha biçilemiyordu şimdi 10. Lig ekibinde antrenmana çıkıyor
14:57
YAŞ toplantısı kararları çıktı Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu
YAŞ toplantısı kararları çıktı! Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu
14:44
İlkay Çiçek’e ait olduğu öne sürülen fotoğraf sosyal medyaya sızdı
İlkay Çiçek'e ait olduğu öne sürülen fotoğraf sosyal medyaya sızdı
14:29
Davutoğlu’nun en yakın kurmayı: Partinin feshini sosyal medyadan gördüm
Davutoğlu'nun en yakın kurmayı: Partinin feshini sosyal medyadan gördüm
14:19
Erdal Beşikçioğlu’nun uyuşturucu testi pozitif çıktı
Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı
13:49
Devlet Bahçeli, çerçeve yasa teklifine imza attı
Devlet Bahçeli, çerçeve yasa teklifine imza attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 15:27:07. #7.13#
SON DAKİKA: Icardi önce paylaştı, sonra eleştirenlere patladı: Sadece aptallar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.