Icardi'yle aşk yaşadığı iddia edilen Selin Ciğerci sessizliğini bozdu - Son Dakika
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Icardi'yle aşk yaşadığı iddia edilen Selin Ciğerci sessizliğini bozdu

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Wanda Nara ve Icardi'nin aşk hayatındaki kaos devam ederken son iddialara göre Icardi, Wanda Nara'yı Selin Ciğerci ile aldattı. Ne Wanda ne de Icardi konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, Selin Ciğerci'den bu iddialara yanıt geldi. Bir muhabirin, "Icardi ile aranızda aşk mı var?" sorusunu yanıtlayan Ciğerci, "Saçmalama manyak mısınız? Öyle bir şey yok, saçma sapan!' dedi ve kahkahalarla mekanı terk etti.

21.11.2024 10:20  Güncelleme: 10:33
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Geçtiğimiz saatlerde Wanda Nara ve Icardi'nin bitmek sallantılı ilişkisine yeni bir detay eklenmişti. Bir magazin programında Icardi hakkında şok bir iddia ortaya atılmış, Icardi'nin Wanda'yı Selin Ciğerci'yle aldattığı dedikodusu dönmeye başlamıştı.

Bir magazin programında Icardi'nin Wanda Nara'yı Selin Ciğerci'yle aldattığı iddia edildi. Kısa sürede geniş yankı uyandıran iddia sonrası Selin Ciğerci'den konuyla ilgili açıklama geldi.

"SAÇMALAMA YOK ÖYLE BİR ŞEY"

Bir muhabirin, "Icardi ile aranızda aşk mı var?" sorusunu yanıtlayan Ciğerci, "Saçmalama manyak mısınız? Öyle bir şey yok, saçma sapan!' dedi ve kahkahalarla mekanı terk etti.

Icardi\'yle aşk yaşadığı iddia edilen Selin Ciğerci sessizliğini bozdu

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Son Dakika Magazin Icardi'yle aşk yaşadığı iddia edilen Selin Ciğerci sessizliğini bozdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ferhat Eser:
    Sen nasıl GS düşmanısın sondakka.kom hiç bir yerde okumadığımız haberi burda okuyoruz ahirette var ahiret 17 2 Yanıtla
  • Nurrahman Kocak:
    Top topu ceker 6 4 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    gül gibi febesi varken başkasına gitmez kral 7 3 Yanıtla
  • Hüseyin Özcan:
    birisi bu icardiye selini anlatsın ?? 4 0 Yanıtla
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