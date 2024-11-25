İddialı dizi 6. bölümde final yaptı, usta oyuncu sevenlerinden özür diledi - Son Dakika
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İddialı dizi 6. bölümde final yaptı, usta oyuncu sevenlerinden özür diledi

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Ebru Şahin ve Murat Yıldırım'ın başrolünde yer aldığı Gizli Bahçe dizisi, reytinglerde beklediği sıçramayı yapamayınca 6. bölümde final yaptı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan usta oyuncu Murat Yıldırım, ''İzleyen herkese teşekkür ediyorum, kusur bizdeyse özür dilerim'' dedi.

25.11.2024 09:53
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Ebru Şahin ve Murat Yıldırım'ın başrolünde yer aldığı sezonun iddialı yapımlarından biri olarak gösterilen Gizli Bahçe dizisi, beklenmedik bir şekilde erken final yaparak izleyicilerini üzdü.

MURAT YILDIRIM ÖZÜR DİLEDİ

"Reytingleri ortalamaya yakındı tam da hikaye yeni başlıyordu kendi adıma biraz durmam gerekiyormuş onu anladım uzun zamandır televizyondayım" diyen Murat Yıldırım final bölümü sonrası "İzleyen herkese teşekkür ediyorum, kusur bizdeyse özür dilerim" dedi.

İddialı dizi 6. bölümde final yaptı, usta oyuncu sevenlerinden özür diledi

"ESCORT HİKAYESİ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜLER"

Murat Yıldırım, daha önce yaptığı bir açıklamada ise "Bu kadarı ilk defa! Bazen de iyidir. Çok sebebi var, hikâyeyi doğru anlatamamışız. Dizinin eskort hikayesi olduğunu düşündüler ama aslında öyle değildi" demişti.


İddialı dizi 6. bölümde final yaptı, usta oyuncu sevenlerinden özür diledi

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Son Dakika Magazin İddialı dizi 6. bölümde final yaptı, usta oyuncu sevenlerinden özür diledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Kzk :
    O kadar çok dizi varki, hepside saçma sapan senaryolara sahip 9 0 Yanıtla
  • İsmet Korkmaz:
    hayatkadını değilde ,neden escort diyorlar ,neredeyse escort lafını mesleği diyecekler , hayatkadını bunu böyle bilin ..... 1 0 Yanıtla
  • musa demir:
    yazdıklarımı neden yayımlamıyorsun son dakıka zoruna giden ne oldu acaba 0 0 Yanıtla
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