Ebru Şahin ve Murat Yıldırım'ın başrolünde yer aldığı sezonun iddialı yapımlarından biri olarak gösterilen Gizli Bahçe dizisi, beklenmedik bir şekilde erken final yaparak izleyicilerini üzdü.
"Reytingleri ortalamaya yakındı tam da hikaye yeni başlıyordu kendi adıma biraz durmam gerekiyormuş onu anladım uzun zamandır televizyondayım" diyen Murat Yıldırım final bölümü sonrası "İzleyen herkese teşekkür ediyorum, kusur bizdeyse özür dilerim" dedi.
Murat Yıldırım, daha önce yaptığı bir açıklamada ise "Bu kadarı ilk defa! Bazen de iyidir. Çok sebebi var, hikâyeyi doğru anlatamamışız. Dizinin eskort hikayesi olduğunu düşündüler ama aslında öyle değildi" demişti.
Son Dakika › Magazin › İddialı dizi 6. bölümde final yaptı, usta oyuncu sevenlerinden özür diledi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)