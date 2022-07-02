İHA muhabirinin mutlu günü - Son Dakika
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İHA muhabirinin mutlu günü

02.07.2022 17:45
İHA muhabirinin mutlu günü

İhlas Haber Ajansı Muhabiri Mehmet Buldu, İznik'te görkemli bir törenle dünya evine girdi.

İhlas Haber Ajansı Muhabiri Mehmet Buldu, İznik'te görkemli bir törenle dünya evine girdi.

Zeliha Demir ve Mehmet Buldu'nun nikah törenine; Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, İznik Kaymakamı Recai Karal, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Daire Başkanı Ahmet Bayhan, İş adamı İbrahim Sayın, İznik İlçe Emniyet Müdürü Mithat Öztaş, İznik İlçe Jandarma Komutanı Tuncay Doğan, AK Parti İznik İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut, İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Çiftin nikahını İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta kıydı. - BURSA

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Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Kağan Mehmet Usta, Bursa, İznik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İHA muhabirinin mutlu günü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İHA muhabirinin mutlu günü - Son Dakika
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