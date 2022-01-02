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İki ünlünün yasak aşk iddialarıyla ilgili Demet Akalın'dan doğrulama: İki tarafı da uyarmıştım - Son Dakika

İki ünlünün yasak aşk iddialarıyla ilgili Demet Akalın'dan doğrulama: İki tarafı da uyarmıştım

02.01.2022 00:16

Şarkıcı Deha Bilimlier'in eşi avukat Aslı Bilimlier'i, sahnesinde kendisini dinlemeye gelen modacı Gülşah Saraçoğlu ile aldattığı iddia edilmişti. Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu da iddialarını yalanlamıştı. İkiliye yakın arkadaş olan Demet Akalın'ın açıklamaları gündeme damga vurdu. Haberleri doğrulayan Akalın, "Geçen sene iki tarafı da uyarmıştım. Daha çok hanım tarafını uyardım" diye konuştu.

Şarkıcı Deha Bilimlier'in eşi avukat Aslı Bilimlier'i, sahnesinde kendisini dinlemeye gelen modacı Gülşah Saraçoğlu ile aldattığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü.

"HABERİ DUYDUĞUMDA GÜLDÜM"

TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına bağlanan Deha Bilimlier iddiaları yalanlamıştı. Bilimlier, "Üç tane çocuğum var evliyim. İstanbul'daki herkes beni dinlemeye gelir. Benim bu taraflarda bezim yok hepiniz bilirsiniz. Gülşah Saraçoğlu da beni dinlemeye gelir. Önde oturuyordu, mikrofon uzattım sahneme çıktı... Arkadaşım o benim. Anlam veremedik böyle bir şeye. Bu iddiayı çıkaranın Gülşah'la bir problemi olduğunu düşünüyorum. Sahneme gelmesi dışında Gülşah Saraçoğlu ile asla bir yerde bir araya gelmedik. Eşim beni biliyor. Bu bana yapılan bir komplo ve hainliktir. Varsa elinizde bir görüntü yayınlayın kardeşim dedim. Bu haberi ilk duyduğumda güldüm" demişti.

"ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİM"

Canlı yayına bağlanan modacı Gülşah Saraçoğlu ise, "Böyle bir durumu izah etmenin üzüntüsü içerisindeyim. O kadar fuzuli, yanlış ve yalan bir durum ki. Deha yıllardır hayatımızda ve çok kıymetli bir ailesi olan bir arkadaşım. Kim bunu neden ortaya attı... Sahneye çıktım hatta o sırada yere düştüm, Tiktok'a düştü. Güldük buna. Bir görüntü olduğu söyleniyor, Allah aşkına bana da yollasınlar" söylemişti.

"GEÇEN SENİ İKİ TARAFI DA UYARMIŞTIM"

Daha Bilimlier ve Aslı Bilimlier'in yakın arkadaşı Demet Akalın'da açıklama yaptı. Kafa karıştıran açıklamalar yapan şarkıcı, "Geçen sene iki tarafı da uyarmıştım. Daha çok hanım tarafını uyardım" ifadelerini kullandı.

İki ünlünün yasak aşk iddialarıyla ilgili Demet Akalın'dan doğrulama: İki tarafı da uyarmıştım
İki ünlünün yasak aşk iddialarıyla ilgili Demet Akalın'dan doğrulama: İki tarafı da uyarmıştım
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Gülşah Saraçoğlu, Demet Akalın, Bomba, Deha, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin İki ünlünün yasak aşk iddialarıyla ilgili Demet Akalın'dan doğrulama: İki tarafı da uyarmıştım - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: İki ünlünün yasak aşk iddialarıyla ilgili Demet Akalın'dan doğrulama: İki tarafı da uyarmıştım - Son Dakika
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