İlişkinin sonunu borç para mı getirdi? Dilay Korkmaz, Sabancı'ya tepki göstererek haberleri yalanladı - Son Dakika
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İlişkinin sonunu borç para mı getirdi? Dilay Korkmaz, Sabancı'ya tepki göstererek haberleri yalanladı

15.04.2023 14:53

Faruk Sabancı'nın 5 milyon TL'lik hediyeler aldığı sevgilisi Dilay Korkmaz'ın yüklü miktarda borç para istemesiyle ilişkisini bitirdiği öne sürüldü. Çıkan haberlerin ardından eski sevgilisine tepki gösteren bir paylaşım yapan Korkmaz, "Terk edilmenin verdiği hırs ve açılmayan telefonların öfkesi ile düşmanca böyle şeyler yapmak çok çirkin ve seviyesiz" sözleriyle borç para iddiasını reddetti.

Faruk Sabancı ve Dilay Korkmaz, evliliğe doğru giden 3 yıllık ilişkisini noktaladı. Ayrılık sonrası Sabancı'nın 2010 Türkiye Güzellik Yarışması'nda dördüncüsü olan sevgilisine 5 milyon TL'lik hediyeler aldığı ancak Korkmaz'ın yüklü miktarda borç para istemesinden rahatsız olduğu için ilişkiyi bitirdiği iddia edildi. Kısa sürede konuşulmaya başlanan iddiaya Korkmaz'dan cevap gecikmedi.

"TERK EDİLMENİN VERDİĞİ HIRS VAR"

Instagram hesabından yaptığı açıklamada borç para istediği iddiasını yalanlayan Dilay Korkmaz, Faruk Sabancı'ya da öfke kustu. Sabancı'nın terk edilmeyi kaldıramadığı için böyle iftiralar attığını söyleyen Korkmaz, yasak yollara başvuracağını da duyurdu. Korkmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Hakkımda çıkan haberlere başta üzülsem de sonrasında fazlasıyla gülünç buldum. Kişilerin kimliğini, bakış açısını ve hayali bütçesini gördüm. Terk edilmenin verdiği hırs ve açılmayan telefonların öfkesi ile düşmanca böyle şeyler yapmak son derece çirkin ve seviyesiz."

"ERKEĞİN, SEVGİLİSİ DÖNMEYİNCE NE KADAR İFTİRACI OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Sadece bir erkeğin eski sevgilisine geri dönmeyeceğini anladığı noktada ne kadar çirkin ve ne kadar iftiracı olduğunu görmek hayal kırıcıydı. Haberleri yalanlamaya gerek bile duymuyorum. 21 yaşımdan bu yana çalışan bir kadın olarak kimsenin taşıyamadığı varoluş sebebine ihtiyacım yok. Haber ile ilgili yasal süreci başlatacağım. Allah hepimizi iyi insanlarla karşılaştırsın."

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Dilay Korkmaz, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İlişkinin sonunu borç para mı getirdi? Dilay Korkmaz, Sabancı'ya tepki göstererek haberleri yalanladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İlişkinin sonunu borç para mı getirdi? Dilay Korkmaz, Sabancı'ya tepki göstererek haberleri yalanladı - Son Dakika
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