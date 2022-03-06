İlker Kaleli'ye Yaşayan Dizi Efsanesi Ödülü - Son Dakika

İstanbul Kültür Üniversitesi Kariyer Kulübü tarafından düzenlenen ödül töreninde ünlü oyuncu İlker Kaleli öğrencilerin oylarıyla 'Yaşayan Dizi Efsanesi' ödülü aldı. Poyraz Karayel dizisi ile efsaneler arasına giren başarılı oyuncu, geçtiğimiz cuma akşamı düzenlenen ödül törenindeki konuşmasıyla da sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yer aldı. Ödül töreni Türkiye Kas Hastalıkları Derneği yararına düzenlendi.

KONUŞMASI AYAKTA ALKIŞLANDI

Ünlü aktör, teşekkür konuşmasıyla büyük alkış aldı:

"Böyle anlamlı bir gecede beraber olmaktan çok mutluyum. Öncelikle ülkenin bitmeyen gündemlerinden bir türlü sıra gelmeyen böyle önemli bir konuyu böyle güzel bir gece organize edip gündeme getiren İstanbul Kültür Üniversitesi öğrencilerine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca beni onore edici, bu kadar anlamlı bir ödüle layık gördüğünüz için sonsuz teşekkürler. Bu ödül benden çok sizindir.

Evet zamanlar biraz zor zamanlar. Dünyada işler karışık ülkemizde havalar karanlık. Sahip çıkmamız gereken çok şey var. Hayat bir tane zaman da uçup gidiyor. Ama bu yolu aydınlatacak şey yine kendi çabamız ve dik duruşumuz. Olsun yolumuz daha uzun, söyleyecek çok sözümüz var. Daha nice duygularda, bunun gibi güzel akşamlarda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Şartlar ne olursa olsun çabasından vaz geçmeyen, dik duruşundan ödün vermeyen herkese selam olsun."