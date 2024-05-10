İlker Kaleli\'nin başrolde olduğu La Pasion Turca dizisi uluslararası yayınlanacak

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İspanya- Türkiye arasında geçen aksiyon, macera ve aşk temalı La Pasion Turca'da; İlker Kaleli, 'Yaman' adlı bir antikacıyı canlandırıyor.

İlker Kaleli'nin başrolde oynadığı dizi İspanya'yla beraber Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Hollanda, Doğu Avrupa ve Latin Amerika ülkelerinde de Antena 3 kanalında yayında olacak.

İspanya-Türkiye arasında geçen aksiyon, macera, aşk temalı dizide İlker Kaleli, Yaman adlı bir antikacıyı canlandırıyor. Kaleli'ye dizide İspanyol oyuncu Maggie Civantos eşlik ediyor.

Ünlü yazar Antonio Gala'nın 1993 yılındaki aynı adlı romanından uyarlanan dizinin yönetmen koltuğunda Inaki Penafiel oturuyor.

İspanyolca çekilen altı bölümlük dizi için İlker Kaleli, Madrid'de beş haftalık bir İspanyolca kampı ile rolüne hazırlanmıştı.