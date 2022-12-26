Şarkıcı Gülşen, tahliye olduktan sonra ilk paylaşımını yaptı: Yeniden güneş gibi doğmaya hazır mıyız? - Son Dakika
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Şarkıcı Gülşen, tahliye olduktan sonra ilk paylaşımını yaptı: Yeniden güneş gibi doğmaya hazır mıyız?

26.12.2022 11:53

İmam hatipliler hakkında söylediklerinden dolayı hapis yatan ve uzun süredir yurt dışında yaşayan Gülşen, sosyal medya hesabından aylar sonra ilk paylaşımını yaptı. 31 Aralık'ta İzmir'de konser vereceğini açıklayan şarkıcı, "Hep birlikte yeniden güneş gibi doğmaya hazır mıyız" ifadelerini kullandı.

30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatiplilerle ilgili sözlerinden dolayı 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlamasıyla ağustos ayında hapis yattı. Tahliye olduktan sonra yurt dışına oğlunun yanına giden şarkıcı, aylar sonra sahnelere döndü. Ağustos ayından bu yana sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gülşen, sessizliğini bozdu.

"GÜNEŞ GİBİ DOĞMAYA HAZIR MIYIZ"

31 Aralık'ta İzmir'de sahneye çıkacak olan şarkıcı, konser afişini yayınlayarak "Yeni yılı ve Cumhuriyet'imizin 100. yılını karşılarken, güzel İzmir'imizin Gündoğdu Meydanı'nda hep birlikte yeniden güneş gibi doğmaya hazır mıyız" ifadelerini kullandı.

Gülşen'den tahliye olduktan sonra ilk paylaşım: Yeniden güneş gibi doğmaya hazır mıyız?

AYLAR SONRA SAHNEYE ÇIKMIŞTI

Uzun süredir ailesiyle gözlerden uzak bir hayat yaşayan Gülşen, geçtiğimiz günlerde sahneye çıkmıştı. Özel bir şirketin yılbaşı etkinliğinde sahne alan şarkıcı, siyah etek ve gold püskül detaylı kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Keyfinin yerinde olduğu görülen Gülşen, sahnede dans etmeyi de ihmal etmemişti.

NE OLMUŞTU?

Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatiplilerle ilgili sözlerinden dolayı 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlamasıyla 3 yıl hapis istemiyle yargılanan Gülşen, ağustos ayında 4 gün cezaevinde kaldı. Tahliye olduktan sonra yurt dışı yasağı devam eden Gülşen'in avukatı, duruşmanın ardından karara itiraz etti. İtirazı kabul eden mahkeme, şarkıcının yurt dışı yasağının kaldırılmasına karar verdi. Şarkıcı kararın bozulmasıyla yurt dışında yaşayan oğlunun yanına gitti.

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Gülşen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Gülşen, tahliye olduktan sonra ilk paylaşımını yaptı: Yeniden güneş gibi doğmaya hazır mıyız? - Son Dakika


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