İnci Taneleri'nde duygulandıran Ferdi Tayfur sahnesi - Son Dakika
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İnci Taneleri'nde duygulandıran Ferdi Tayfur sahnesi

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Kanal D'nin sevilen dizisi 'İnci Taneleri'nde geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur anıldı. Dizide Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı Azem karakterin doğum günü partisinde verilen Ferdi Tayfur'un 'Hoşçakal' albümünün olduğu kaset, izleyenleri duygulandırdı.

31.01.2025 13:33  Güncelleme: 13:46
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'İnci Taneleri'nde, geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur anıldı. İnci Taneleri'nde Yılmaz Erdoğan'ın hayat verdiği Azem'e sürpriz bir doğum günü partisi yapıldı ve en anlamlı hediye Piraye'den geldi. Piraye, daha önceki bölümlerde Azem'in söylediği 'Hatıran Yeter' şarkısının yer aldığı Ferdi Tayfur'un 'Hoşçakal' albümünü hediye etti.

AZEM'E SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ

BKM imzalı yapımın son bölümünde Nergis, Azem'e sürpriz bir doğum günü partisi yaptı. Doğum günü partisinde duygulandıran anlar yaşandı.

İnci Taneleri'nde duygulandıran Ferdi Tayfur sahnesi

FERDİ TAYFUR KASETİNİ HEDİYE ETTİ

Dizide, kaybettiğimiz efsane sanatçı Ferdi Tayfur anıldı. Piraye, Ferdi Tayfur'un 'Hoşçakal' adlı kasetini "Hatıran Yeter'i ilk bu kasette söylemiş" diyerek Azem'e hediye etti. Azem Hoca, "Çok güzel bir hediye" şeklinde karşılık verdi. Duygulandıran sahne sosyal medyada çok konuşuldu.

İnci Taneleri\'nde duygulandıran Ferdi Tayfur sahnesi

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Son Dakika Magazin İnci Taneleri'nde duygulandıran Ferdi Tayfur sahnesi - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • A R:
    Pasaklı Yılmaz Erdoğan’ın beş para etmez senaryosu. Pavyon reklamı. 13 4 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    VEFA DEYİNCE YILMAZ ERDOĞAN SAHNE ALIR . 8 6 Yanıtla
  • Adem Averi:
    Bu Ferdi Tayfur ne kadar çok dokunmuş insanlara. Bu kadar sevildiğini acaba kendisi hissettimi acaba. 3 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İnci Taneleri'nde duygulandıran Ferdi Tayfur sahnesi - Son Dakika
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