Influencer'lara, "Zavallı" diyen Okan Bayülgen'e bir tepkide Cenk Eren'den: Zavallı, bücür

Buket Aydın'ın sunuculuğunu yaptığı Tarafını Seç programına konuk olan Okan Bayülgen, Influencer'lar için "Onları çöpe atıyorum hepsini ben. Onlar çöp, hepsi çöp. Para kazanmaya çalışan zavallılar hepsi. Hiçbir şey olmaz onlardan. Onlar bazı aplikasyonlar geçerliliği koruduğu sürece bir şey yapabilen, bu yolla da üç beş kuruş para kazanabilen insanlar. Başka bir şey değil" dedi. Bayülgen'in bu sözlerine birçok fenomenden tepki gelirken şarkıcı Cenk Eren de sessiz kalamadı.

"ZAVALI, BÜCÜR"

Okan Bayülgen'in sözlerine sinirlenen Cenk Eren, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda 7 yıl önce yaşadıkları bir olaya gönderme yaparak şunları söyledi: "Para kazanmaya çalışan zavallılar demiş, e sene para için mekanını açan insanı 3 kuruş daha fazla kazanacağım diye arkadan iş çevirensin, onu ne yapacaksın zavallı... Bücür. Tabii senin zavallı dediğin çocuklar senin karakterini bilmedikleri için böyle zevzeklik yapıyorsun, adama ne derler biliyormuşum hadi oradan, hadi oradan... Ah bir cevap versen de dayak yememek için kendini nasıl müdüriyete kilitlediğini de anlatsak. Geçmişi unutmamak lazım değil mi? Sana bu cevabı vermek için yedi sene bekledim. Çok sabırlıyımdır intikam değil ama unutmadığını bilmeni istedim. Hadi uğurlar olsun."