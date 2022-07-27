Seyirci, "Kimi 5 saniyeliğine çıplak görmek istersin?" sorusuna "İrem Derci" yanıtını verdi! Sanatçıdan yanıt gecikmedi - Son Dakika
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Seyirci, "Kimi 5 saniyeliğine çıplak görmek istersin?" sorusuna "İrem Derci" yanıtını verdi! Sanatçıdan yanıt gecikmedi

27.07.2022 08:19

Konuşanlar programında Hasan Can Kaya seyirciye "Kimi 5 saniyeliğine çıplak görmek istersin?" diye sordu. Bir erkek seyirci ise soruya "İrem Derici" yanıtını verdi. Hasan Can Kaya, aldığı "İrem Derici" cevabının ardından "İrem'i görüntülü arayayım belki soyunur" dedi. Sosyal medya hesabından Kaya'ya cevap veren Derici ise "Ara dene" dedi.

Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programında ilginç bir İrem Derici diyaloğu geçti. Seyircileriyle sohbet eden Kaya, "Kimi 5 saniyeliğine çıplak görmek istersiniz?" sorusunu yöneltti.

"İREM DERİCİ'Yİ ARAYAYIM BELKİ SOYUNUR"

Bir erkek seyirci ise soruya "İrem Derici" yanıtını verdi. Aldığı cevap karşısında yorumsuz kalamayan Kaya ise "İrem'i görüntülü arayayım belki soyunur" diyerek seyirciye tiye aldı.

İREM'DEN CEVAP GELDİ

Hasan Can Kaya ve seyircisinin videosu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Programdaki diyaloğu izleyen Derici ise Twitter hesabından ünlü komedyen Hasan Can Kaya'ya esprili bir cevap vererek "Ara dene karşim" dedi.

İrem Derici'den 'İrem'i görüntülü arayayım soyunur' diyen Hasan Can Kaya'ya cevap: Ara dene
İrem Derici'den 'İrem'i görüntülü arayayım soyunur' diyen Hasan Can Kaya'ya cevap: Ara dene
İrem Derici'den 'İrem'i görüntülü arayayım soyunur' diyen Hasan Can Kaya'ya cevap: Ara dene
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Hasan Can Kaya, İrem Derici, Exxen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Seyirci, 'Kimi 5 saniyeliğine çıplak görmek istersin?' sorusuna 'İrem Derci' yanıtını verdi! Sanatçıdan yanıt gecikmedi - Son Dakika


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