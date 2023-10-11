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İrem Derici, Harbiye Açıkhava Konseri'nde şov yaptı! Sahnesi için tam 3 milyon TL harcadı - Son Dakika

İrem Derici, Harbiye Açıkhava Konseri'nde şov yaptı! Sahnesi için tam 3 milyon TL harcadı

Son Güncelleme: 11.10.2023 10:14

Güçlü sesi ve yorumuyla kendine hayran bırakan İrem Derici, Harbiye Açıkhava konseri için 3 milyon TL masraf yaptı. 16 kişilik orkestrası ve 20 dansçıdan oluşan ekibiyle sahneye çıkan Derici'nin konserinde toplam 150 kişi çalıştı.

Şarkıları ve paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren İrem Derici, 1 aydır hazırlık yaptığı Harbiye Açıkhava konserini gerçekleştirdi. Konseri için çıtayı yükselten Derici, 3 milyon TL harcadı.

ÖZEL SAHNE HAZIRLANDI

16 kişilik orkestrası ve 20 dansçıdan oluşan ekibiyle sahneye çıkan Derici'nin konserinde toplam 150 kişi çalıştı. Marakeş, Amsterdam, İstanbul ve New York başlıklı dört bölümden oluşan konserde her şehir için ayrı dekor, ışık ve kostümler hazırlandı. İrem Derici sahnesine "Beton'un Yeri" adını verdi. Bu sahnede ışık şovları ve şarkılarıyla müthiş bir atmosfer yaratan İrem Derici hem görsel hem de işitsel anlamda Harbiye'ye damga vurdu.

ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ ŞARKILARI SÖYLEDİ

Derici, konserinin bir kısmında da Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıları akustik olarak söyledi. Peş peşe sevilen şarkılarını söyleyerek dans eden İrem Derici gecenin sonunda dakikalarca alkışlandı.

"3 GÜN SONRA YİNE AŞIK OLURUM, KİMSEYE HESAP VERMEM"

Şarkı aralarında seyircisiyle sohbet etmeyi ihmal etmeyen İrem Derici, "Magazincilere bozuldum biraz. 'Neden bu kadar sık sevgili değiştiriyorsunuz?' diye sordular. Dedim ki bugün başka şeyler sorup benim 3 milyonluk sahne şovumun önüne geçemezsiniz. Hiç boşuna uğraşmayın. Az bile sevgili değiştiriyorum, herkes kendi hayatına baksın, 3 gün sonra yine aşık olurum kimseye de hesap vermem" sözleri büyük bir tezahüratla karşılandı.

İşte İrem Derici'nin konserinden kareler...

İrem Derici, Harbiye Açıkhava Konseri'nde şov yaptı! Sahnesi için tam 3 milyon TL harcadı
İrem Derici, Harbiye Açıkhava Konseri'nde şov yaptı! Sahnesi için tam 3 milyon TL harcadı
İrem Derici, Harbiye Açıkhava Konseri'nde şov yaptı! Sahnesi için tam 3 milyon TL harcadı
İrem Derici, Harbiye Açıkhava Konseri'nde şov yaptı! Sahnesi için tam 3 milyon TL harcadı
İrem Derici, Harbiye Açıkhava Konseri'nde şov yaptı! Sahnesi için tam 3 milyon TL harcadı
İrem Derici, Harbiye Açıkhava Konseri'nde şov yaptı! Sahnesi için tam 3 milyon TL harcadı
İrem Derici, Harbiye Açıkhava Konseri'nde şov yaptı! Sahnesi için tam 3 milyon TL harcadı
İrem Derici, Harbiye Açıkhava Konseri'nde şov yaptı! Sahnesi için tam 3 milyon TL harcadı

Harbiye Açıkhava Tiyatrosu, İrem Derici, New York, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İrem Derici, Harbiye Açıkhava Konseri'nde şov yaptı! Sahnesi için tam 3 milyon TL harcadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İrem Derici, Harbiye Açıkhava Konseri'nde şov yaptı! Sahnesi için tam 3 milyon TL harcadı - Son Dakika
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