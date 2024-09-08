İrem Derici Mudurnu Panayırı\'nda Sahne Aldı

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde düzenlenen geleneksel panayırda pop müziğin ünlü ismi İrem Derici sahne aldı. Alanı tıklım tıklım dolduran vatandaşlar coşkuyla Derici'nin şarkılarına eşlik etti.

Mudurnu Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen geleneksel Mudurnu Panayırı'nda Türk pop müziğinin sevilen ismi İrem Derici sahne aldı. Derici'nin sahnesinden önce Bolu Belediyesi Bando Takımı gösterisini sundu. Gösterinin ardından sahneye çıkan sanatçı, kalabalık karşısında şaşkınlığını gizleyemeyerek, "Muhteşem bir konser olacak" dedi. Konser başlamadan saatler önce alana gelen vatandaşlar, en önden yerlerini kaptı. Alanı dolduran vatandaşlar, Derici'nin şarkılarıyla doyasıya eğlendi.

Mudurnu Belediye Başkanı Doğan Onurlu, ünlü şarkıcı İrem Derici'ye teşekkür ederek çiçek takdim etti. Onurlu'nun küçük kızı da Derici'ye el yapımı oyuncak bebek hediye etti.

Konserin ardından dönüş yolunda arızalanan bir araç sebebiyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. - BOLU