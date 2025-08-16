İrem Derici, Tavas Zeybek Kültür ve Sanat Festivalinde Unutulmaz Bir Gece Yaşattı

Tavas Belediyesi tarafından düzenlen 7'inci Tavas Zeybek Kültür ve Sanat Festivalinde İrem Derici sevenleriyle buluştu. Tavaslı vatandaşları seslendirdiği eşsiz şarkılarla unutulmaz gece yaşatan İrem Derici bir küçük hayranıyla düet yaptı ve bir çifti sahneye alarak evlenme tekliflerine şahitlik etti.

Tavas Belediyesi tarafından Tavas zeybeğini yaşatmak ve kültürü gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla geleneksel olarak düzenlenen 7'inci Tavas Zeybek Kültür ve Sanat Festivalinde İrem Derici Sahne aldı. Sahne performansıyla Tavas'ta fırtınalar estiren İrem Derici vatandaşlara eğlence dolu unutulmaz gece yaşattı. Konserde 'tek hayalim İrem Derici ile düet yapmak' pankartı gösteren küçük hayranı Ahmet Eğmen Tozlutepe'nin isteğini yerine getirmek için sahneye aldı ve birlikte düet yaptı.

Konserde İrem Derici'ye sadece Tavas'ta yaşayan bir sanatkar tarafından yapılan terakota vazo hediye eden Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık yaptığı konuşmada, "Güzel bir gece değerli sanatçımız İrem Derici ile birlikte yine hep beraberiz. Ülkemiz kötü günlerden geçiyor. Bu kötü günlerde bizlerde bir nebze yüreğimize su serpip hakkımız olan eğlence için burada İrem Derici ve diğer sanatçılarımızla burada hep birlikte olacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyet'ine emanet ettiği gençler burada. Bu ülke sizlere emanet iyi ki varsınız. Tavaslı olmak Tavas'ta yaşamak bir onur bir gururdur" ifadelerini kullandı.

Konserde sahne önünde sevgilisi Reyhan'a evlilik teklifi eden Samet'i gören İrem Derici çiftleri sahneye davet etti. Sahnede sevgilisi Samet'ten evlilik teklifi alan Reyhan 'evet' diyerek mutluluklarını tüm Tavas'a şahit ettiler. - DENİZLİ