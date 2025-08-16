İrem Derici, Tavas Zeybek Kültür ve Sanat Festivalinde Unutulmaz Bir Gece Yaşattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

İrem Derici, Tavas Zeybek Kültür ve Sanat Festivalinde Unutulmaz Bir Gece Yaşattı

İrem Derici, Tavas Zeybek Kültür ve Sanat Festivalinde Unutulmaz Bir Gece Yaşattı
16.08.2025 14:33  Güncelleme: 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tavas Belediyesi'nin düzenlediği 7'inci Tavas Zeybek Kültür ve Sanat Festivalinde İrem Derici, hayranlarıyla buluşarak unutulmaz anlara imza attı. Küçük bir hayranıyla düet yapan Derici, sahnede bir çifte evlenme teklifi ettirdi.

Tavas Belediyesi tarafından düzenlen 7'inci Tavas Zeybek Kültür ve Sanat Festivalinde İrem Derici sevenleriyle buluştu. Tavaslı vatandaşları seslendirdiği eşsiz şarkılarla unutulmaz gece yaşatan İrem Derici bir küçük hayranıyla düet yaptı ve bir çifti sahneye alarak evlenme tekliflerine şahitlik etti.

Tavas Belediyesi tarafından Tavas zeybeğini yaşatmak ve kültürü gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla geleneksel olarak düzenlenen 7'inci Tavas Zeybek Kültür ve Sanat Festivalinde İrem Derici Sahne aldı. Sahne performansıyla Tavas'ta fırtınalar estiren İrem Derici vatandaşlara eğlence dolu unutulmaz gece yaşattı. Konserde 'tek hayalim İrem Derici ile düet yapmak' pankartı gösteren küçük hayranı Ahmet Eğmen Tozlutepe'nin isteğini yerine getirmek için sahneye aldı ve birlikte düet yaptı.

Konserde İrem Derici'ye sadece Tavas'ta yaşayan bir sanatkar tarafından yapılan terakota vazo hediye eden Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık yaptığı konuşmada, "Güzel bir gece değerli sanatçımız İrem Derici ile birlikte yine hep beraberiz. Ülkemiz kötü günlerden geçiyor. Bu kötü günlerde bizlerde bir nebze yüreğimize su serpip hakkımız olan eğlence için burada İrem Derici ve diğer sanatçılarımızla burada hep birlikte olacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyet'ine emanet ettiği gençler burada. Bu ülke sizlere emanet iyi ki varsınız. Tavaslı olmak Tavas'ta yaşamak bir onur bir gururdur" ifadelerini kullandı.

Konserde sahne önünde sevgilisi Reyhan'a evlilik teklifi eden Samet'i gören İrem Derici çiftleri sahneye davet etti. Sahnede sevgilisi Samet'ten evlilik teklifi alan Reyhan 'evet' diyerek mutluluklarını tüm Tavas'a şahit ettiler. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, İrem Derici, Magazin, Kültür, Sanat, Tavas, Son Dakika

Son Dakika Magazin İrem Derici, Tavas Zeybek Kültür ve Sanat Festivalinde Unutulmaz Bir Gece Yaşattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Kız kardeşini taciz edip Hakan’ı öldüren 4 şüpheli tutuklandı Kız kardeşini taciz edip Hakan'ı öldüren 4 şüpheli tutuklandı
Burak Deniz’den Datça’ya milyonluk yatırım Detaylar netleşti Burak Deniz'den Datça'ya milyonluk yatırım! Detaylar netleşti
Koku yayılınca ekipler çağrıldı, iş yerinden çıplak cansız bedeni çıktı Koku yayılınca ekipler çağrıldı, iş yerinden çıplak cansız bedeni çıktı
İnan Kıraç ve İpek Kıraç arasındaki gerginlik sona erdi İnan Kıraç ve İpek Kıraç arasındaki gerginlik sona erdi
İki ülke sel felaketi ile boğuşuyor Ölü sayısı 200’e yaklaştı İki ülke sel felaketi ile boğuşuyor! Ölü sayısı 200'e yaklaştı
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den ayrılık iddialarına inat tatil pozu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'den ayrılık iddialarına inat tatil pozu
Konutta yeni stüdyo daire dönemi: 8 yıl sonra yasak sona erdi Konutta yeni stüdyo daire dönemi: 8 yıl sonra yasak sona erdi
Ankara’da okul servislerine yüzde 30 zam Ankara'da okul servislerine yüzde 30 zam
Facebook canlı yayını sırasında ailesinin gözü önünde öldürüldü Facebook canlı yayını sırasında ailesinin gözü önünde öldürüldü

12:49
Alaska’daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama
Alaska'daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama
14:43
Mustafa Destici’den ’’Miras’’ hutbesini eleştirenlere tepki
Mustafa Destici'den ''Miras'' hutbesini eleştirenlere tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 14:54:35. #7.13#
SON DAKİKA: İrem Derici, Tavas Zeybek Kültür ve Sanat Festivalinde Unutulmaz Bir Gece Yaşattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.