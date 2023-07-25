İrem Sak, basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz'ın doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

İrem Sak, basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz'ın doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı

25.07.2023 09:52

İrem Sak, sevgilisi Furkan Korkmaz'ın doğum gününü sosyal medyada paylaştığı romantik bir fotoğrafla kutladı. Çift, ilişkilerini 2 yıldır gözlerden uzak yaşamaya özen gösteriyor.

Bir süredir ekranlardan uzak olan İrem Sak ile kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz aşkı son gaz devam ediyor. Son zamanlarda el ele görüntü veren ikiliden sonunda aşk pozu geldi. Sak sevgilisinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.

ÇİFTTEN BİRLİKTE İLK KARE

İrem Sak, NBA'de forma giyen başarılı Milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz'ın doğum gününü sosyal medya hesabından birlikte ilk fotoğraflarını paylaşarak kutladı. Ünlü çift, ilişkilerini 2 yıldır gözlerden uzak yaşamaya özen gösteriyor.

İrem Sak, basketbolcu sevgilisinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı

"HER ŞEY YOLUNDA"

Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde ilişkisi hakkında "Her şey yolunda, mutluyuz" açıklamasını yapmıştı.

İrem Sak, basketbolcu sevgilisinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı
İrem Sak, basketbolcu sevgilisinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı
İrem Sak, basketbolcu sevgilisinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı
İrem Sak, basketbolcu sevgilisinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı
İrem Sak, basketbolcu sevgilisinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı
YORUMLAR
500

Furkan Korkmaz, İrem Sak, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İrem Sak, basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz'ın doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı - Son Dakika


Son Dakika
10:11 HÜDA PAR İl Başkanlığı'nda Bıçaklı Saldırı: İl Sekreteri Öldü, İl Başkanı Yaralandı
10:08 HÜDA PAR binasını kana bulayan zanlının ifadesi ortaya çıktı: İyi çocuklardı, içimden bir ses 'Git öldür' dedi
10:06 Fiyat artışlarının ardı arkası kesilmiyor! Son 2 ayda benzine yüzde 70, motorine ise yüzde 75 zam geldi
10:06 6 Şubat felaketinden beri bölgeden ayrılmayan Haluk Levent'ten Adana depremi paylaşımı
10:02 Son 2 ayda benzine yüzde 70, motorine ise yüzde 75 zam geldi
10:01 Bölgede bulunan Haluk Levent'ten Adana depremi paylaşımı
10:03 Naci Görür, Adana'daki depremden sonra Savrun fayına dikkat çekti: Stres alanlarında değişim var
09:59 Naci Görür, Adana'daki depremin ardından Savrun fayını işaret etti: Stres alanlarında değişim var
09:46 Cezayir'de orman yangınlarında can kaybı 34'e çıktı
09:41 Cezayir'de orman yangınları 34 can aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2023 10:35:27. #1.12#
SON DAKİKA: İrem Sak, basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz'ın doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement