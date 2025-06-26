İş insanı Jeff Bezos'un masalsı düğünü başladı! Kardashianlar Venedik'i salladı - Son Dakika
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İş insanı Jeff Bezos'un masalsı düğünü başladı! Kardashianlar Venedik'i salladı

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İş insanı Jeff Bezos\'un masalsı düğünü başladı! Kardashianlar Venedik\'i salladı
26.06.2025 15:20
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İş insanı Jeff Bezos\'un masalsı düğünü başladı! Kardashianlar Venedik\'i salladı
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Ünlü iş insanı Jeff Bezos ve nişanlısı Lauren Sanchez, İtalya'nın Venedik şehrinde 20 milyon dolarlık düğünlerini düzenliyor. Kardashian ailesi de bu büyük etkinliğe katılmak üzere Venedik'e geldi. Üç gün sürecek olan düğün, romantik şarkılar eşliğinde düzenlenen bir kokteylle başladı. Yaklaşık 200 davetlinin katılacağı düğüne iş, sanat ve siyaset dünyasından birçok ünlü isim bekleniyor.

Ünlü iş insanı Jeff Bezos ile nişanlısı Lauren Sanchez'in, İtalya'nın Venedik şehrinde düzenleyeceği 20 milyon dolarlık dev düğün öncesi, Kardashian ailesi Venedik'e geldi. Kim Kardashian ve Khloe Kardashian, şehre ayak basar basmaz tüm ilgiyi üzerlerine çekti.

Kim Kardashian, daha önce Paris'te Lauren Sanchez'in bekarlığa veda partisine katılmıştı. Şimdi ise Venedik'teki düğün için şehre gelen Kim, Balenciaga tasarımı, göbeğini açıkta bırakan mini bir büstiyer ve uzun bir etekle görüntülendi. Üzerine omzuna düşürdüğü siyah kapüşonlu bir ceket giymişti. Kombinini yılan derisi desenli çizmeler ve büyük güneş gözlükleriyle tamamladı.

Yanında ise kız kardeşi Khloe Kardashian vardı. Khloe, Kim'in SKIMS markasının Dolce & Gabbana iş birliğiyle hazırladığı, leopar desenli vücuda oturan tulumuyla dikkat çekti. Ünlü kardeşler kadar, anneleri Kris Jenner da siyah, dekolteli şık elbisesiyle basının ilgi odağı oldu.

Jeff Bezos ve Lauren Sanchez, düğün öncesi otellerinden ayrılırken oldukça neşeli görüntülendi. Ünlü çift, büyük güne hazırlanırken, konuklarını karşılamaya da başlamış oldu. Kardashianlardan sonra Oprah Winfrey de Venedik'e geldi. Ancak Oprah oldukça sade bir kombin tercih etti: Beyaz bir kazak ve pantolon.

Düğün kutlamaları, romantik şarkılar eşliğinde düzenlenen bir kokteylle başladı. Çift, Bee Gees'in "More Than A Woman", Nina Simone'un "Feeling Good" ve Bill Withers'ın "Lovely Day" gibi klasik parçalarını seçti. Müzik listesi, İtalyan geleneksel şarkılarla da renklendirildi.

Çiftin kaldığı otelin özel bahçesinde, sabahın erken saatlerinde çadırlar kurulmaya başlandı. Misafirlerin ulaşımı için otelin önüne özel bir iskele yapıldı. Tüm giriş ve çıkışlarda ağır güvenlik önlemleri alındı; her kapıda en az 5-6 güvenlik görevlisi yerleştirildi.

Yaklaşık 200 davetlinin katılacağı düğüne; iş, sanat ve siyaset dünyasından birçok ünlü isim bekleniyor. Etkinlik boyunca Venedik'e 90'a yakın özel jet iniş yapacak. Düğün, Perşembe günü başlayıp Cumartesi günü sona erecek şekilde, tam 3 gün sürecek.

Bezos ve Sanchez'in düğün törenlerinin bir kısmını düzenlemeyi planladıkları tarihi kilise Madonna dell'Orto, şu anda restorasyon nedeniyle tamamen iskeleyle kaplı durumda. 15. yüzyıldan kalma bu yapı, Venedik'in en güzel bölgelerinden Cannaregio'da yer alıyor.

İtalyan medyasına göre, Jeff Bezos bu mekanı internetten fotoğraflara bakarak seçti ve restorasyonda olduğunu fark etmedi. Bu da düğünün organizasyonu konusunda bazı aksaklıklara neden oldu.

Düğünün gizli tutulması planlansa da, bir organizasyon görevlisinin konuk listesini açıkta taşıması üzerine detaylar medyaya sızdı. Bu olay, düğünün çevresinde oluşan tartışmaları daha da büyüttü.

Etkinliğin Venedik gibi tarihi ve hassas bir şehirde yapılması ise ülkede büyük tartışma yarattı. İtalyan Parlamentosu'nda bile konuşulan konu, şehrin zenginlerin eğlence parkına dönüştürülmesine tepki gösteren halkı da ayağa kaldırdı.

Venedik Belediyesi, düğünün yapılacağı kilisenin çevresini güvenlik gerekçesiyle kapattı. Kilisenin önündeki kanal, teknelerin geçişine kapatıldı. Giriş noktaları ise kırmızı-beyaz şeritlerle çevrelendi.

İş insanı Jeff Bezos'un masalsı düğünü başladı! Kardashianlar Venedik'i salladı
İş insanı Jeff Bezos'un masalsı düğünü başladı! Kardashianlar Venedik'i salladı
İş insanı Jeff Bezos'un masalsı düğünü başladı! Kardashianlar Venedik'i salladı

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Son Dakika Magazin İş insanı Jeff Bezos'un masalsı düğünü başladı! Kardashianlar Venedik'i salladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • MUSTAFA AKTAŞ:
    Erzurumlu olarak Kim Kardashian ile gurur duyuyoruz. 12 14 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    zenciler delik deşik etmiş mahmut paşa fanilasına çevirmiş onları sallayacak halleri kalmamış 20 0 Yanıtla
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