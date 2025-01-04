Türk arabesk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta sanatçının ölümü başta sanat camiası olmak üzere hayranlarını yasa boğdu.
Tayfur, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul'da İstiklal Caddesi'ndeki nostaljik tramvaylar için dikkat çeken bir karar alındı. Nostaljik tramvaylarda 2 gün boyunca Ferdi Tayfur'un meşhur şarkıları çalacak. Paylaşılan görüntülerde yolcuların Tayfur'un eserlerine eşlik ettiği görüldü.
Son Dakika › Magazin › İstanbul'daki tramvaylar için dikkat çeken Ferdi Tayfur kararı - Son Dakika
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