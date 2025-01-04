İstanbul'daki tramvaylar için dikkat çeken Ferdi Tayfur kararı - Son Dakika
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İstanbul'daki tramvaylar için dikkat çeken Ferdi Tayfur kararı

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İstanbul'da İstiklal Caddesi'ndeki tramvaylarda iki gün boyunca, hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un şarkıları çalınacak.

04.01.2025 20:24
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Türk arabesk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta sanatçının ölümü başta sanat camiası olmak üzere hayranlarını yasa boğdu.

NOSTALJİK TRAMVAYLARDA FERDİ TAYFUR ŞARKILARI ÇALACAK

Tayfur, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul'da İstiklal Caddesi'ndeki nostaljik tramvaylar için dikkat çeken bir karar alındı. Nostaljik tramvaylarda 2 gün boyunca Ferdi Tayfur'un meşhur şarkıları çalacak. Paylaşılan görüntülerde yolcuların Tayfur'un eserlerine eşlik ettiği görüldü.

İstanbul\'daki tramvaylar için dikkat çeken Ferdi Tayfur kararı

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Son Dakika Magazin İstanbul'daki tramvaylar için dikkat çeken Ferdi Tayfur kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Çelikk:
    Helal Olsun Bu Dünya'dan Ferdi Tayfur Geçti... Allah rahmet eylesin 25 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    sağ iken kimse kıymetini bilmedi öldükten sonra bilseniz ne olacak allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun büyük usta 7 1 Yanıtla
  • Vadaa:
    Çok güzel 8 0 Yanıtla
  • Ömer SÜRÜCÜ:
    Saçma bir uygulama herkes buna katlanmak zorunda değil sevmek zorunda değil seven gitsin evinde dinlesin. 0 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: İstanbul'daki tramvaylar için dikkat çeken Ferdi Tayfur kararı - Son Dakika
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