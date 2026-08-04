İstanbul'u bırakıp Sivas'a yerleşti! Engin Koç'un son halini görenler tanıyamıyor - Son Dakika
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İstanbul'u bırakıp Sivas'a yerleşti! Engin Koç'un son halini görenler tanıyamıyor

İstanbul\'u bırakıp Sivas\'a yerleşti! Engin Koç\'un son halini görenler tanıyamıyor
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Bir dönemin "Mankenler Kralı" olarak tanınan Engin Koç, İstanbul'un yoğun temposunu geride bırakarak memleketi Sivas'ın Hafik ilçesine yerleşti. Prefabrik ev yaptıran Koç, ailesiyle birlikte doğayla iç içe sakin bir yaşam sürerken, annesiyle paylaştığı fotoğraf da takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Bir dönemin 'Mankenler Kralı' ve Yeşilçam'ın tanınan yüzlerinden Engin Koç, İstanbul'un kalabalığından ve yorucu temposundan uzaklaşarak memleketi Sivas'a yerleşti. Hafik ilçesinde prefabrik bir ev yaptıran ünlü isim, artık ailesiyle birlikte doğayla iç içe sakin bir yaşam sürüyor.

YENİ ROTASI SİVAS HAFİK OLDU

Aslen Sivaslı olan Engin Koç, eşi Pınar ve oğlu Burga ile birlikte Hafik ilçesine bağlı Yeniköy'de kendine yeni bir hayat kurdu. Şehrin gürültüsünden tamamen kopan Koç, köyüne yaptırdığı prefabrik evinin bahçesinde toprakla uğraşarak doğanın tadını çıkarıyor.

İstanbul'u bırakıp Sivas'a yerleşti! Engin Koç'un son halini görenler tanıyamıyor

ANNESİYLE PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI

Uzun süredir ekranlardan ve gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü isim, son olarak annesi Gül Koç ile Sivas'ta çektirdiği samimi bir fotoğrafı sevenlerinin beğenisine sundu.

Son haliyle yeniden gündem olan Koç'un bu paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Takipçileri, ünlü isme "Çok iyi görünüyorsunuz" ve "Annenizin aynısısınız" gibi pek çok olumlu yorumda bulundu.

İstanbul'u bırakıp Sivas'a yerleşti! Engin Koç'un son halini görenler tanıyamıyor

"İSTANBUL UZUN SÜRE KALINACAK BİR YER DEĞİL"

İstanbul'u sevdiğini ancak kalabalığın artık insanı yorduğunu belirten Engin Koç, büyük şehri terk etme kararının ardındaki düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:

"İstanbul'da artık yaşamak istemiyorum. Çok insan kalabalığı, enerjisi çok. Eskiden çok güzeldi, benim geçtiğim zamanlar. İstanbul hala güzel, çok keyifli bir yer ama bence uzun süre kalınacak bir yer değil artık. İnsanlar artık sakin, kafa dinleyecekleri, ruhları dinlenecekleri yer arıyor. Burada insan rahatlıyor."

İstanbul'u bırakıp Sivas'a yerleşti! Engin Koç'un son halini görenler tanıyamıyor

Engin Koç, İstanbul, Magazin, Hafik, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Magazin İstanbul'u bırakıp Sivas'a yerleşti! Engin Koç'un son halini görenler tanıyamıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Emre Rencber Emre Rencber:
    Abi İstanbul'u bırakıp gittiğin yer de iyi bir yer olsa. Sivas tamamen İstanbul'da zaten İstanbul'u bırakıp Sivas'a gitmek de nedir? Deniz yok sahil yok Sivas'lılar kızmasın ama Sivas yaşanacak yer değil ki. 12 ayın 10 ayı kış var. Hem ben sakinlik sevmem. 0 2 Yanıtla
    Erdal Cekicoglu Erdal Cekicoglu:
    Adam denizden sahilden kaçıp gidiyor sen hala denizi sahili olan bir yere gitseydin bari diyorsun şaka gibi.ozaman İstanbul'u bırakmazdı.sizde nasıl bir kafa var içinde ne var 1 0
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SON DAKİKA: İstanbul'u bırakıp Sivas'a yerleşti! Engin Koç'un son halini görenler tanıyamıyor - Son Dakika
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