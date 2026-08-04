İstanbul\'u bırakıp Sivas\'a yerleşti! Engin Koç\'un son halini görenler tanıyamıyor

Bir dönemin 'Mankenler Kralı' ve Yeşilçam'ın tanınan yüzlerinden Engin Koç, İstanbul'un kalabalığından ve yorucu temposundan uzaklaşarak memleketi Sivas'a yerleşti. Hafik ilçesinde prefabrik bir ev yaptıran ünlü isim, artık ailesiyle birlikte doğayla iç içe sakin bir yaşam sürüyor.

YENİ ROTASI SİVAS HAFİK OLDU

Aslen Sivaslı olan Engin Koç, eşi Pınar ve oğlu Burga ile birlikte Hafik ilçesine bağlı Yeniköy'de kendine yeni bir hayat kurdu. Şehrin gürültüsünden tamamen kopan Koç, köyüne yaptırdığı prefabrik evinin bahçesinde toprakla uğraşarak doğanın tadını çıkarıyor.

ANNESİYLE PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI

Uzun süredir ekranlardan ve gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü isim, son olarak annesi Gül Koç ile Sivas'ta çektirdiği samimi bir fotoğrafı sevenlerinin beğenisine sundu.

Son haliyle yeniden gündem olan Koç'un bu paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Takipçileri, ünlü isme "Çok iyi görünüyorsunuz" ve "Annenizin aynısısınız" gibi pek çok olumlu yorumda bulundu.

"İSTANBUL UZUN SÜRE KALINACAK BİR YER DEĞİL"

İstanbul'u sevdiğini ancak kalabalığın artık insanı yorduğunu belirten Engin Koç, büyük şehri terk etme kararının ardındaki düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:

"İstanbul'da artık yaşamak istemiyorum. Çok insan kalabalığı, enerjisi çok. Eskiden çok güzeldi, benim geçtiğim zamanlar. İstanbul hala güzel, çok keyifli bir yer ama bence uzun süre kalınacak bir yer değil artık. İnsanlar artık sakin, kafa dinleyecekleri, ruhları dinlenecekleri yer arıyor. Burada insan rahatlıyor."