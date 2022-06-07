İstenilen reytinge ulaşamayan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi, 11. bölümüyle ekranlara veda ediyor - Son Dakika
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İstenilen reytinge ulaşamayan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi, 11. bölümüyle ekranlara veda ediyor

07.06.2022 15:08

6 Nisan'da TV8'de yayınlanmaya başlayan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin ekranlardaki ömrü kısa sürdü. Dizinin reytinglerinin iyice düşmesi sonucu proje, 11. bölümde sona erecek.

TV8'nin yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp üstlendiği, başrollerinde de Engin Öztürk, İrem Helvacıoğlu, Selin Yeninci ile Olgun Toker'in yer aldığı Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinden kötü haber geldi.

FİNAL YAPIYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kanalla 13 bölümlük anlaşması olan dizinin reytinglerde iyice düşünce 11. bölümde final yapma kararı alındı. 9. bölümü yayınlanan dizinin ilk bölümü 6 Nisan'da izleyiciyle buluşmuştu.

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK'UN KONUSU NE?

Yönetmenliğini Müge Uğurlar'ın üstlendiği dizide aynı dönemde hamile alan Meryem ve Defne arasındaki hikaye anlatılıyor. Yıllar önce yaşadığı tecavüzün ardından hamile kalan ve evde doğum yaptığı için bir daha çocuğu olmayan Meryem, evinde çalıştığı Defne'nin çocuğunu kaçırmak için hamile numarası yapıyor.

İstenilen reytingi yakalamayan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi, 11. bölümde final yapıyor
İstenilen reytingi yakalamayan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi, 11. bölümde final yapıyor
İstenilen reytingi yakalamayan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi, 11. bölümde final yapıyor
İstenilen reytingi yakalamayan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi, 11. bölümde final yapıyor
İstenilen reytingi yakalamayan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi, 11. bölümde final yapıyor
İstenilen reytingi yakalamayan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi, 11. bölümde final yapıyor
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Annenin Sırrıdır Çocuk, Mehmet Yiğit Alp, Fatih Aksoy, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İstenilen reytinge ulaşamayan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi, 11. bölümüyle ekranlara veda ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstenilen reytinge ulaşamayan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi, 11. bölümüyle ekranlara veda ediyor - Son Dakika
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