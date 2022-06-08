İtibar davasını kazanan Johnny Depp, Amber Heard'ın kendisine ödeyeceği 8 milyon dolardan vazgeçebilir - Son Dakika
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İtibar davasını kazanan Johnny Depp, Amber Heard'ın kendisine ödeyeceği 8 milyon dolardan vazgeçebilir

08.06.2022 18:03

Johnny Depp ve Amber Heard haftalar süre dava sonucunda Depp haklı bulundu ve Heard'ın ünlü oyuncuya 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmedildi. Fakat Heard'ın ödemeyi yapmakta güçlük çekmesi sonrası Depp'in avukatları, ünlü oyuncunun 8 milyon dolarlık tazminattan vazgeçebileceğini ima ederek, "Dava kesinlikle para ile alakalı değildi, kesinlikle Depp'in saygınlığı ile ilgiliydi. Karar sonrası Depp, kaybolan saygınlığını geri kazandı" açıklamasını yaptı.

Johnny Depp ve Amber Heard arasında haftalar süre dava sonucunda 7 kişilik jüri heyeti, Heard'e iftiralarında dolayı 50 milyon dolarlık dava açan Johnny Depp'i haklı buldu. Jüri, Heard'ün hareketlerinin kötü niyet taşıdığını da belirterek Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine de karar verdi.

İDDİALARI REDDETTİLER

Davanın ardından sonra Depp'in avukatları Camille Vasquez ve Benjamin Chew, Amber Heard'in Depp hakkındaki iddialarını cevap vermek için TODAY, Good Morning Amerika ve davayı kesintisiz canlı yayınlayan Law and Crime programlarına katıldı. Avukatlar, Amber Heard'ın Johnny Depp'ten daha güçlü ve popüler olduğu, mahkeme jüri heyetinin kendisini sevmediği ve jürinin sosyal medyadan etkilendiği için davayı kaybettiği iddialarının kesinlikle gerçek dışı olduğunu söyledi.

8 MİLYON DOLARLIK TAZMİNATTAN VAZGEÇİLEBİLİR

Amber Heard'ün avukatı ünlü oyuncunun 15 milyon dolar tazminatı ödemeye gücünün yetmeyeceğini ve üst mahkemeye başvuracağını söyledi.

Johnny Depp'in avukatları, Depp'in Heard'ın kendisine ödemesi gereken 8 milyon dolarlık tazminattan vazgeçebileceğini ima etti. Konuyla ilgili avukatlar, "Dava kesinlikle para ile alakalı değildi, kesinlikle Depp'in saygınlığı ile ilgiliydi. Karar sonrası Depp, kaybolan saygınlığını geri kazandı." dedi.

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Son Dakika Magazin İtibar davasını kazanan Johnny Depp, Amber Heard'ın kendisine ödeyeceği 8 milyon dolardan vazgeçebilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: İtibar davasını kazanan Johnny Depp, Amber Heard'ın kendisine ödeyeceği 8 milyon dolardan vazgeçebilir - Son Dakika
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