İzel\'den cesur paylaşım: Selülitler gerçektir

90'lı yılların efsane müzik grubu İzel-Çelik-Ercan ile tanınan ve uzun yıllardır solo kariyerini sürdüren İzel, sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Tatil için deniz kenarına giden 56 yaşındaki şarkıcı, doğallıktan ödün vermeyen tavrıyla takipçilerine ilham verdi.

1991 yılında kurulan ancak sadece bir yıl sonra yollarını ayıran İzel-Çelik-Ercan grubu, Türk pop müziğinde derin izler bırakmıştı. Uzun süredir bireysel olarak sahne alan üçlü, geçtiğimiz günlerde 31 yıl aradan sonra ilk kez yeniden aynı sahneyi paylaşarak nostalji rüzgarı estirmişti.

Şimdilerde tatilin keyfini çıkaran İzel, Instagram hesabından plajda çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Paylaşımında hiçbir filtre ya da Photoshop kullanmayan ünlü şarkıcı, kareye "Selülitler gerçektir" notunu düşerek, estetik kaygılara meydan okudu.

Güzellik algılarının sorgulandığı günümüzde, İzel'in bu cesur paylaşımı takipçilerinden tam not aldı.