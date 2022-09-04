Şarkıcı Gülşen'in sahneye çıkamadığı İEF'te orkestra ve vokal grubu yer aldı - Son Dakika
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Şarkıcı Gülşen'in sahneye çıkamadığı İEF'te orkestra ve vokal grubu yer aldı

04.09.2022 00:45
Şarkıcı Gülşen'in sahneye çıkamadığı İEF'te orkestra ve vokal grubu yer aldı

İZMİR Enternasyonal Fuarı (İEF) çerçevesinde düzenlenecek 'İEF Çim Konserleri'nde sahneye çıkması planlanan şarkıcı Gülşen'in ev hapsinde bulunması nedeniyle sahneye şarkıcının orkestra ve vokal grubu çıktı.

İZMİR Enternasyonal Fuarı (İEF) çerçevesinde düzenlenecek 'İEF Çim Konserleri'nde sahneye çıkması planlanan şarkıcı Gülşen'in ev hapsinde bulunması nedeniyle sahneye şarkıcının orkestra ve vokal grubu çıktı.

İzmir'de 91'inci kez düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı ve Terra Madre Anadolu İzmir kapsamındaki etkinlikler devam ediyor. 2- 11 Eylül tarihlerinde Kültürpark'ta devam edecek Çim Konserleri kapsamında yapılması planlanan Gülşen konserinde, şarkıcının ev hapsi nedeniyle sahneye çıkamadığı için Gülşen'in, Sinem Akkaya ve Fatma Gaye Biçer'den oluşan vokal grubu ve orkestrası sahne aldı. Orkestra ve vokaller, Gülşen'in kliplerinden bir seçkinin gösterimi ile sahneye çıktı ve Yurtta Aşk Cihanda Aşk şarkısı ile açılış yaptı. 'Bu akşamki Gülşen konserimize hoş geldiniz' diyen vokal ekibi, 'Sizlere Gülşen'in sevgisini getirdik, hep beraber söyleyelim, biz de sevgimizi ona gönderelim" dedi.Gülşen şarkılarının seslendirildiği, kliplerinin gösterildiği konsere, fuar ziyaretçileri büyük ilgi gösterdi. Alanda toplanan binlerce kişi hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti.


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Kaynak: DHA

Çocuk İzleme Merkezi, Gülşen, İzmir, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Gülşen'in sahneye çıkamadığı İEF'te orkestra ve vokal grubu yer aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şarkıcı Gülşen'in sahneye çıkamadığı İEF'te orkestra ve vokal grubu yer aldı - Son Dakika
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